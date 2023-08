Lollobrigida fa ricco il ministero. Premiato il 100% dei dirigenti

“In Italia abbiamo un’educazione alimentare interclassista: spesso i poveri mangiano meglio, perché comprano dal produttore e a basso costo prodotti di qualità”. Sono, come noto, parole che non sono passate inosservate quelle del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, al Meeting di Rimini.

Al di là delle tante polemiche che ne sono nate, al ministero oggi guidato dal meloniano possono dirsi tranquilli: nessuno – specie tra i dirgenti – può dirsi insoddisfatto del proprio stipendio. Specie dei premi di risultato che piovono in abbondanza al dicastero. Certo – e ci mancherebbe – parliamo di premi che vengono assegnati solo dopo che vengono raggiunti precisi obiettivi. E – udite, udite – per il 2022 tutti gli obiettivi di ogni singolo dipartimento risultano raggiunti al 100%. Insomma, lavoratori indefessi o geni che siano, al ministero delle Politiche agricole non ci si risparmia mai, a quanto pare.

Premiato il 100% dei dirigenti del ministero guidato da Lollobrigida. Tutti gli obiettivi raggiunti col massimo del target. Così lo Stato pagherà oltre 4 milioni

A questo punto, però, la domanda è inevitabile: di che risultati parliamo? Basta sfogliare l’ultima relazione sulla performance relativa al 2022 (dunque, è bene precisarlo, parliamo di un anno in cui c’è stato l’avvicendamento di ministri, da Stefano Patuanelli con l’esecutivo Draghi, a Lollobrigida con la Meloni) ma pubblicata quest’anno (e dunque pienamente sotto la gestione Lollobrigida), per farsi un’idea. La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, tanto per dire, aveva 12 obiettivi, tutti ovviamente raggiunti al 100%.

Ma di cosa parliamo? Di traguardi importanti, certo. Ma anche di target piuttosto – apparentemente – scontati. O, quantomeno, ordinari. Uno dei 12 obiettivi era la mera “compilazione del questionario dell’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale)”. Obiettivo, si legge, raggiunto al 100%. Come? Semplicemente con la compilazione del test. E ancora tra gli obiettivi spunta pure l’aggiornamento del personale. Target raggiunto al 100% grazie all’organizzazione di corsi per 6 ore. Tanto è bastato.

La musica non cambia andando a vedere le altre direzioni generali degli altri dipartimenti. Tutti obiettivi raggiunti al 100%. E non sempre per target così fuori dal comune per giustificare un premio di risultato che, ovviamente, si aggiunge alla retribuzione di base. La Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, ad esempio, aveva tra i target la “pianificazione di iniziative di comunicazione finalizzate alla valorizzazione e promozione del settore

della pesca e dell’acquacoltura e dei relativi prodotti”.

In alcuni casi è bastato rispondere a un questionario in altri approvare un provvedimento o organizzare eventi

Otto iniziativa sono state più che sufficienti. In un alttro caso, per quanto riguarda la Direzione generale per le politiche dell’Unione europea, è bastato approvare un provvedimento relativo “alle risorse stanziate nell’ambito della convenzione per l’espletamento, da parte di ISMEA, di alcune attività previste dalla Strategia Nazionale per i programmi operativi sul mercato ortofrutticolo”. E obiettivo, al 100%, raggiunto.

Rimane tuttavia ancora una domanda a cui rispondere: a quanto ammontano i premi di risultato del ministero delle Politiche agricole? Consultando i documenti ufficiali del ministero e relativi ai premi corrisposti nel 2021, parliamo di 2,6 milioni per i vari dipendenti non dirigenti e di altri 1,5 milioni per i dirigenti. Totale: circa 4,1 milioni. Non male visti poi gli obiettivi che hanno brillantemente raggiunto col 100% del target. Chissà ora quali saranno i prossimi straordinari obiettivi da portare a casa. Ne va del premio di risultato.

Leggi anche: Fratelli d’Italia divisa tra i parenti. Nel partito parte la rivolta contro il clan Meloni. I rampelliani invocano il congresso. Ma i fedelissimi della leader: “Non serve”