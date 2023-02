Lombardia, gli eletti e non in Consiglio regionale: ecco tutti i nomi

Lombardia, gli eletti e non in Consiglio regionale: tanti sono i nomi importanti che non sono riusciti a farcela.

Con le elezioni del 12 e 13 febbraio i cittadini lombardi hanno deciso la nuova composizione del Consiglio regionale. Tanti i nomi importanti esclusi. Oltre al presidente riconfermato Attilio Fontana, sostenuto dal centrodestra, e al candidato presidente di centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino, ci sono altri 78 consiglieri che risultano eletti. Ecco l’elenco per provincia.

Lombardia, gli eletti e non in Consiglio

Gli eletti a Bergamo

Per Fratelli d’Italia: Paolo Franco, Lara Magoni e Michele Schiavi (primo dei non eletti Pietro Macconi). Per la Lega: Francesco Malanchini, Roberto Anelli (primo dei non eletti Daniele Belotti). Per Forza Italia: Jonathan Lobati (prima non eletta Adriana Bellini). Per il Pd: Davide Casati e Jacopo Scandella (primo dei non eletti Gabriele Riva). Per la lista Moratti presidente: Ivan Rota ( prima non eletta Annalisa Milesi).

Per Fdi: Carlo Bravo, Barbara Mazzali, Diego Invernici (primo dei non eletti Giorgio Bontempi. Per la Lega: Floriano Massardi, Davide Caparini (prima non eletta Stefania Zambelli). Per Forza Italia: Simona Tironi (prima dei non eletti Claudia Carzieri). Per il Pd: Emilio Del Bono e Miriam Cominelli (prima dei non eletti Maria Anna Dossena). Per il Movimento 5 Stelle: Paola Pollini (primo dei non eletti Guido Ghidini). Per Azione: Massimo Vizzardi (primo dei non eletti Guido Galperti).

Per la Lega: Alessandro Fermi (prima dei non eletti Gigliola Spelzini). Per Fratelli d’Italia: Anna Dotti (primo dei non eletti Stefano Molinari). Per Forza Italia: Stefano Gaddi (primo dei non eletti Andrea Ballabio). Per Lombardia Ideale: Marisa Cesana (prima dei non eletti Laura D’Incalci). Per il Pd: Angelo Orsenigo (prima dei non eletti Valeria Benzoni).

Per FdI: Marcello Maria Ventura (primo dei non eletti Stefano Foggetti). Per la Lega: Filippo Bongiovanni (primo dei non eletti Riccardo Vittardi). Per il Pd: Matteo Piloni (primo dei non eletti Paolo Bodini).

Per FdI: Giacomo Zamperini (Fabio Mastrobernardino). Per la Lega: Mauro Piazza (primo dei non eletti Flavio Nogara). Per il Pd: Gian Mario Fragomeli (prima dei non eletti Simona Piazza).

Per Fdi: Alessandro Bedischi (prima dei non eletti Paola Bulbarelli), Per la Lega: Alessandra Cappellari (primo dei non eletti Diego Accorsi). Per il Pd: Marco Carra (primo dei non eletti Giovanni Buvoli).

Per Fdi: Christian Garavaglia, Marco Alparone, Franco Lucente, Vittorio Feltri, Chiara Valcepina, Matteo Forte (primo dei non eletti Marco Bestetti). Per la Lega: Silvia Scurati e Riccardo Pase (primo dei non eletti Pietro Marrapodi). Per Forza Italia: Gianluca Comazzi (primo dei non eletti Giulio Gallera). Per Lombardia Ideale: Carmelo Ferraro (primo dei non eletti Luca Marrelli). Per Noi Moderati: Vittorio Sgarbi (primo dei non eletti Nicolas Gallizzi). Per il Pd: Paolo Romano, Paolo Borghetti, Pietro Bussolati, Alfredo Simone Negri, Carmela Rozza e Paola Bocci (primo dei non eletti Lorenzo Pacini). Per Patto Civico-Majorino presidente: Michela Palestra e Luca Paladini (primo dei non eletti Michele Usuelli). Per il Movimento 5 stelle: Nicola Di MArco e Paola Pizzighini (primo dei non eletti Gregorio Mammì). Per la Lista Moratti: Manfredi Palmeri (primo dei non eletti Marco Tizzoni). Per Azione: Lisa Noja (primo dei non eletti Filippo Campiotti). Per Alleanza Verdisinistra: Onorio Rosati (prima dei non eletti Daniela Padoan).

Per FdI: Federico Romani, Alessia Villa (prima dei non eletti Claudia Tosi). Per la Lega: Alessandro Corbetta (primo dei non eletti Andrea Monti). Per Forza Italia: Filippo Figini (prima dei non eletti Paola Romeo). Per Lombardia Ideale: Jacopo Dozio (primo dei non eletti Fiorenzo Corti). Per la lista Moratti: Martina Sassoli (primo dei non eletti Pietro Zanantoni).

Per Fdi: Claudio Mangiarotti (prima dei non eletti Elisabetta Fedegari). Per la Lega: Elena Lucchini (primo dei non eletti Andrea Sala). Per Forza Italia: Ruggero Invernizzi (prima dei non eletti Simona Virgilio). Per Lombardia Ideale: Alessandro Cantoni (primo dei non eletti Enrico Vignati).

Per FdI: Giuseppe De Bernardi Martignnoni, Francesca Caruso (primo dei non eletti Luigi Zocchi). Per la Lega: Emanuele Monti (prima dei non eletti Francesca Brianza). Per Lombardia Ideale: Cosentino Basaglia (prima dei non eletti Emanuela Quintiglio). Per il Pd: Sanuele Astuti (primo dei non eletti Luca Carignola). Per la lista Moratti: Luca Ferrazzi (prima dei non eletti Elena Mazzetti). Per Azione: Giuseppe Licata (primo dei non eletti Gigi Farioli).

Per Fratelli d’Italia: Patrizia Baffi (primo dei non eletti Alex Dalla Bella). Per il Pd: Roberta Vallacchi (primo dei non eletti Roberto Ferrari).

Per la Lega: Massimo Sertori.

Ecco invece chi non è riuscito ad entrare nel Consiglio lombardo: il virologo Fabrizio Pregliasco: candidato nella lista civica di Pierfrancesco Majorino, ha ottenuto 2.005 preferenze; il direttore d’orchestra Alberto Veronesi, figlio del celebre oncologo Umberto: ha ottenuto 1.120 preferenze come candidato di Fratelli d’Italia; l’ex assessore alla Sanità Giulio Gallera: non sono bastate le 5.670 preferenze ottenute; l’ex direttrice del carcere di Bollate Cosima Buccoliero, capolista del Pd a Milano; Maso Notarianni, ex marito di Cecilia Strada; l’ex assessore lombardo Monica Rizzi candidata nella Lista Moratti; il dimissionario segretario regionale di Azione Niccolò Caretta; Michele Usuelli per la lista Majorino Presidente.