Dopo le cariche di ieri ad alcuni attivisti pro-Palestina a Pisa (leggi articolo qui sopra), la politica si è infiammata. “Ancora una volta manganellate contro chi protesta per il massacro in corso a Gaza. Questa volta a Pisa, ai danni di studenti, giovanissimi. Altri episodi ci sono stati a Firenze.

Sono immagini preoccupanti, non degne del nostro Paese. Non può essere questa la risposta dello Stato al dissenso” è quanto ha tuonato il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un post su X. Gli fa eco la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, secondo cui quanto accaduto è “inaccettabile. Una reazione sproporzionata, peraltro a un gruppo di ragazzi, minori, studenti medi, che non rappresentavano una minaccia per l’ordine pubblico. Sono stati stretti in un vicolo e caricati a colpi di manganellate. Basta manganellate sugli studenti”.

La stessa, a Tagadà su La7, ha poi rincarato la dose: “Non è il primo episodio, sono mesi che va avanti così. C’è un clima di repressione di cui abbiamo già chiesto conto” e per il quale “abbiamo presentato subito un’interrogazione parlamentare su questi gravi fatti”. Duro anche Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra secondo cui “non è possibile che sempre più spesso manifestazioni si concludano con manganellate sulla testa di giovani, e questa cosa dal punto di vista democratico è sempre più allarmante. Siamo ad un ‘eccesso di zelo’ inaccettabile. Presenteremo una interrogazione urgente, l’ennesima, a Piantedosi”.