L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha comunicato, sul proprio profilo Twitter, i 10 biglietti vincenti della seconda estrazione della Lotteria degli Scontrini. Il mese di riferimento per gli acquisti è marzo. I premi hanno un valore da 100 mila euro per ciascun vincitore. I vincitori saranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio.

Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti della seconda estrazione

Variano da poco più di 10 euro a 130 euro gli scontrini i cui codici sono estratti nella lotteria di marzo, che prevede 10 premi da 100mila euro. L’importo più basso è di 10,66 del 29 marzo, quello più alto di 130,25 euro del 6 marzo.

Di seguito l’elenco dei vincitori secondo l’ordine di estrazione, con la data di emissione del biglietto, il codice e l’importo dello scontrino.

Data……………………….codice……………………………scontrino 18 mar…..0665-0115 53SNS303430 04010004…….72,79 euro 28 feb…………….0683-0041 3BIWB000806…………63,16 euro 12 mar……………0656-0208-96MKR003063………..55,96 euro 11 mar…….0923-0181 53SNS300163 00140007…..34,04 euro 17 mar……………0580-0038 88I24007850……………45,4 euro 27 mar…..0904-0037 53SNS30082911370024……..11,67 euro 29 mar…..0849-0077 99SEA002682 20280001…….10,66 euro 5 mar……………..0688-0218 72MU1048224…………66,38 euro 21 mar……………0662-0031 99MEY039329…………69,13 euro 6 mar…….0026-0142 3BSDP001989 79110003…..130,25 euro

La lotteria degli scontrini è la nuova lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata. Il fine è quello di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. La lotteria degli scontrini non costa nulla perché è collegata ai normali acquisti cashless, acquisti effettuati senza contanti. E utilizzando strumenti di pagamento elettronico. Qui ci sono i numeri della prima estrazione.