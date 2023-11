L’Oxfam denuncia i super-inquinatori: l’1% più ricco del pianeta inquina quanto 5 miliardi di persone

L’1% più ricco della popolazione inquina quanto 5 miliardi di persone. L’allarme viene lanciato da Oxfam in nuovo rapporto diffuso a pochi giorni dall’inizio della Cop28 sul clima di Dubai, che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre.

Il dossier denuncia che è la parte di popolazione più ricca in termini di reddito a essere responsabile di una quota elevatissima di emissioni di Co2 nel 2019: un dato pari alle emissioni prodotte da cinque miliardi di persone, ovvero due terzi dell’umanità.

Secondo lo studio le emissioni di cui è responsabile l’1% più ricco del mondo saranno la causa di 1,3 milioni di vittime a causa degli effetti del riscaldamento globale e la maggior parte di queste si registrerà entro il 2030.

Il rapporto è stato realizzato in collaborazione con lo Stockholm Environment Institute (Sei) ed evidenzia i livelli di emissioni per diversi gruppi di reddito nel 2019, ultimo anno per cui sono disponibili dati completi. Nel 2019 l’1% più ricco del pianeta, rappresentato da 77 milioni di persone, è stato responsabile del 16% delle emissioni globale di Co2 derivanti dai consumi.

Questa percentuale è superiore a quella prodotta da tutte le automobili in circolazione e dagli altri mezzi di trasporto su strada. Invece il 10% più ricco della popolazione mondiale è responsabile della metà delle emissioni globale legate ai consumi.

Chi rientra nell’1% più ricco del pianeta, inquina in media in un anno quanto inquinerebbe in 1.500 anni una persona che appartiene al restante 99%. Quindi ogni anno le emissioni dei super ricchi annullano la riduzione di emissioni di Co2 derivanti dall’impiego di quasi un milione di turbine elettriche.