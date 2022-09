Luigi Di Maio a Napoli in versione Dirty Dancing: dopo le contestazioni nella sua terra si diverte e balla in una trattoria

Luigi Di Maio a Napoli per la campagna elettorale. Come prima tappa c’è stata la città di Pomigliano d’Arco dove è cresciuto e tanti lo hanno sostenuto quando era tra le file del Movimento 5 Stelle. Diverse sono state le contestazioni nella sua città e poi un simpatico siparietto l’ha visto protagonista in una trattoria famosa di Napoli.

Luigi Di Maio a Napoli in versione Dirty Dancing

Luigi Di Maio si trova a Napoli e provincia per la sua personale campagna elettorale. Tuttavia, nella sua città d’origine, Pomigliano d’Arco, è stato contestato da alcuni cittadini che lo hanno accusato di essere un “traditore”. “Non è una questione di partito, ma di priorità”, ha affermato Luigi Di Maio nell’ambito dell’inaugurazione del comitato elettorale a Pomigliano d’Arco. L’episodio di contestazione si è consumato alla presenza dei giornalisti intenti a fare domande al Ministero degli Affari Esteri sulla sua prima campagna elettorale fuori dal Movimento 5 stelle. “Io sono lo stesso – ha proseguito – non credo che bisogna autoisolarsi, bisogna andare al Governo delle città, delle Regioni, del Paese, e cambiare le cose dall’interno delle Istituzioni, altrimenti io alla mia gente posso solo dire che non me l’hanno fatto fare”.

Dopo le contestazioni nella sua terra si diverte e balla in una trattoria

Non solo contestazioni nella sua terra perché Di Maio si è deliziato il palato e si è divertito nella famosa trattoria di Nennella. Dopo i saluti e i selfie di rito con i clienti del ristorante e con i camerieri, questi ultimi lo hanno sollevato e fatto `volare´ come nella celebre presa del volo dell’angelo fatta dai protagonisti di Dirty Dancing , Patrick Swayze e Jennifer Grey. In seguito, il video pubblicato di questo siparietto è diventato virale sui social con tante polemiche tra i commenti delle condivisioni del filmato.

