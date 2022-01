Luigi Manconi Presidente della Repubblica? Biografia, prima moglie e malattia

Luigi Manconi Presidente della Repubblica? Tanti sono i nomi che si fanno nelle possibili candidature come nuovo Capo dello Stato. Diversi profili ed orientamenti politici messi sul tavolo.

Luigi Manconi Presidente della Repubblica: biografia

Luigi Marconi, noto anche con lo pseudonimo di Simone Dessì, è nato il 21 febbraio 1948 a Sassari. Si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università Statale di Milano e poi ha intrapreso come prima professione la carriera di insegnante. Ha insegnato presso l’Università di Palermo e nella Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano.

Nella sua vita professionale non solo la strada da accademico ma anche quella del giornalismo. La sua carriera fra il 1969 e il 1975 come critico musicale, attaccando in maniera durissima il noto Fabrizio De Andrè. Ha pubblicato diversi romanzi, il primo nel 1980 con Mondadori dal genere poliziesco. Ha collaborato con diverse testate come Il Corriere della Sera, Il Messaggero, La Stampa e La Repubblica.

La sua attività politica inizia nel 1994 quando prima diviene sottosegretario alla Giustizia nel governo Prodi, poi viene eletto senatore nelle liste dei Verdi. Undici anni dopo, invece, si iscrive ai Democratici di Sinistra. Diventa Senatore del PD nel 2013 fino al 2018. Attualmente è parlamentare e presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato.

Inoltre, Manconi è stato il primo ad imporre all’attenzione pubblica il caso di Stefano Cucchi in qualità di direttore dell’Ufficio Anti discriminazioni Razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Luigi Manconi Presidente della Repubblica: prima moglie

Oggi Luigi Manconi è legato sentimentalmente con Bianca Berlinguer, una giornalista e conduttrice televisiva, che tiene il programma televisivo politico Cartabianca. La coppia ha avuto una figlia di nome Giulia nel 1998. Sono legati dall’inizio degli anni 90′ e dopo 25 anni hanno annunciato il loro matrimonio. Anche per la Berlinguer si tratta del secondo matrimonio: in precedenza è stata legata al giornalista Stefano Marroni.

Manconi è però già padre di altri due figli Davide e Giacomo, avuti da una precedente relazione. Il nome della prima moglie è ignoto, segno che non è un personaggio pubblico come nel caso dell’attuale compagna Berlinguer.

Malattia di Luigi Manconi

Dal 2007 è affetto da una grave forma di ipovisione causata dal sommarsi di più fattori, tra i quali glaucoma, distacco della retina e forte miopia. Così la vista ha iniziato piano piano a svanire, fin quando addirittura a fatica riesce a leggere. Nonostante le difficoltà, continua tranquillamente la sua vita personale e professionale.