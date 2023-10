Matteo Salvini annuncia che in Italia si può avere una centrale nucleare entro il 2032, magari proprio nella sua Milano.

Dopo le promesse, in parte smentite da altri esponenti di governo, sul Ponte sullo Stretto, ora Matteo Salvini cambia argomento. E si dà ad altri annunci, questa volta sul tema della centrale nucleare in Italia.

Per Salvini nel 2032 potrà arrivare la prima centrale nucleare in Italia: “Ho chiesto ai tecnici del mio ministero. Se partiamo nel 2024, nel 2032 possiamo accendere il primo interruttore di una centrale nucleare”.

Salvini promette sulla centrale nucleare in Italia: può arrivare entro il 2032

Per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la centrale nucleare può arrivare presto e, magari, nella sua città: Milano. “Da milanese la prima centrale la vorrei a Milano. Lo vorrei un reattore di ultima generazione nella mia città”.

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture vorrebbe un reattore di ultima generazione perché si dice convinto “che sia energia pulita, sicura e costante. L’ho detto due/tre anni fa: la prima centrale la vorrei a Milano. Apriti cielo. Io lancio un segnale politico, è facile dire sì al nucleare ma nella provincia affianco”.

Sul nucleare, assicura il leader leghista, c’è il sostegno non solo del suo partito, “ma del governo intero”. Il vicepresidente del Consiglio spiega anche che “nel 2032 il primo treno passerà per la Torino-Lione e lo stesso anno il primo treno viaggerà da Bolzano a Innsbruck in 25 minuti e un altro treno passerà sul Ponte sullo Stretto. Nel 2032 ci sarà anche il primo treno sulla metro che a Roma unisce l’altare della Patria con Roma Nord”.