Lunedì si torna a scuola. Conte: “Abbiamo fatto il meglio. Sarà un nuovo inizio e non sarà facile. Ma il rientro in classe sarà in piena sicurezza”

“Il rientro a scuola avverrà in un contesto nuovo e non facile, grazie al lavoro preparatorio fatto l’anno scolastico comincerà regolarmente, a partire dal 14 settembre”. E’ quanto ha confermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa, dedicata all’avvio del prossimo anno scolastico, insieme ai ministri Azzolina, Speranza e De Micheli. “Ci sarà qualche cambiamento e regole nuove. Il rientro in classe – ha aggiunto il premier – sarà in piena sicurezza. Ci saranno delle difficoltà, mettiamo in conto che ci saranno nuovi contagi anche a scuola, ma abbiamo già predisposto linee guida per affrontare queste difficoltà”.

“Nessuno ha la bacchetta magica – ha detto ancora il presidente del Consiglio – ma abbiamo fatto il meglio, per la scuola sarà un nuovo inizio, abbiamo messo in campo una serie di regole con un grande lavoro di squadra. Abbiamo conciliato sicurezza ed efficienza, saranno scaglionati gli orari di ingresso, tutte le scuole hanno a disposizione gel e mascherine per i primi giorni. Abbiamo predisposto la consegna di undici milioni di mascherine chirurgiche, mascherina che dovrà essere tenuta durante gli spostamenti e non in classe in caso di distanza di un metro”.