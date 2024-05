Malore per Crosetto, trasportato in ospedale: ha lasciato il Consiglio Supremo di Difesa in ambulanza

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Carlo di Nancy per un malore.

Malore per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, costretto a lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa. Il ministro è stato trasportato in ambulanza in ospedale, come reso noto dalla Difesa.

Per Crosetto era già avvenuto un episodio simile a febbraio, quando era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Nancy a Roma: in quell’occasione il ministro era arrivato al pronto soccorso a piedi dopo aver avuto dolori al petto. Allora si era sottoposto a una coronarografia che aveva evidenziato una pericardite.

Crosetto è arrivato anche questa volta al San Carlo di Nancy, la stessa struttura in cui era stato ricoverato a febbraio e da cui è seguito.