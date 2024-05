Maltempo in Friuli, tre giovani dispersi per la piena del fiume Natisone

Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, sono dispersi, dal primo pomeriggio di oggi, a causa della piena del fiume Natisone in seguito all’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Friuli. Poco prima avevano lanciato l’allarme con il telefono in quanto si trovavano su un isolotto e l’acqua stava salendo velocemente a cause delle piogge torrenziali delle ultime ore. Quando sul posto sono giunti i soccorritori, non hanno individuato chi ha lanciato la chiamata di soccorso. Le ricerche sono in corso, anche con l’impiego di un elicottero dei Vigili del fuoco decollato da Venezia. Sul posto anche i carabinieri.

Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, risultano dispersi dal primo pomeriggio di oggi

Durante la perlustrazione della zona, i Vigili del fuoco hanno individuato i tre dispersi sul Natisone in Friuli Venezia Giulia ma non sono riusciti a salvarli. Si stavano stringendo forte per cercare di resistere alla corrente. I soccorritori hanno cercato di avvicinarsi con una gru e di lanciare una corda per metterli in salvo, ma non hanno fatto in tempo ad agganciarli. Poco dopo sono stati trascinati via dalla corrente e si sono perse le loro tracce.

L’ondata di maltempo che sta interessando il Friuli ha colpito, in particolare, il Pordenonese

L’ondata di maltempo che sta interessando il Friuli Venezia Giulia ha colpito, in particolare, il Pordenonese con allagamenti in private abitazioni e lungo la viabilità a San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena e Valvasone Arzene. Difficoltà in parte anche nella provincia di Udine con criticità nella zona di Latisana-Lignano. Protezione civile e Vigili del fuoco impegnati per tutta la notte anche per alcuni allagamenti causati dalle piogge che stanno interessando la Bassa friulana dove è stata segnalata la chiusura per allagamento del sottopasso nel comune di Fiumicello Villa Vicentina. Segnalata anche la caduta di un albero a San Giovanni al Natisone sulla viabilità comunale.

A seguito delle intense piogge verificatesi nelle ultime sulla costa diversi gli allagamenti a Lignano Sabbiadoro e a Fiumicello Villa Vicentina e San Giorgio di Nogaro dove sono stati chiusi due sottopassi. Nel comune di Clauzetto la strada del Tul rimane chiusa per tutta la durata del maltempo.