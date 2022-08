Manifesti Pd, diventa virale sui social la parodia pancetta/guanciale. Letta replica su Twitter: “Guanciale tutta la vita”

Dai manifesti scelti dal Pd per la campagna elettorale, è scaturita una selvaggia parodia che è rapidamente diventata virale sui social. Scoperti i meme che stanno circolando sul web, il segretario dem Enrico ha risposto postando un ironico messaggio su Twitter.

Manifesti Pd, diventa virale la parodia pancetta/guanciale sui social

Dopo i manifesti affissi in tutta Italia per la campagna elettorale lampo organizzata in vista del prossimo 25 settembre sui cui campeggiano scritte come il “Pronti” di Fratelli d’Italia e il “Credo” della Lega, è arrivato anche “Scegli” del Partito Democratico. Il concept dei dem si propone di mettere i cittadini dinanzi a una scelta, ossia, ossia votare per la coalizione di centrodestra di Giorgia Meloni e Matteo Salvini o per la coalizione di centrosinistra. La nuova campagna elettorale del partito democratico si compone di una collezione di manifesti con una grafica concepita per polarizzare il messaggio.

“Con Putin/Con l’Europa. Combustibili fossili/energie rinnovabili. Lavoro sottopagato/Salario minimo. Discriminazioni/Diritti. Più condoni per gli evasori/Meno tasse per chi lavora. No Vax/Scienza e vaccini”, queste le possibilità individuate dai dem.

La polarizzazione è stata rafforzata anche attraverso la decisione di dividere il cartellone a metà, ponendo il messaggio scritto sulla destra su uno sfondo nero mentre l’alternativa proposta dal Pd si staglia su uno sfondo rosso e viene accompagnata da un primo piano di Letta. Insieme al segretario, che abbozza un sorriso rivolto agli elettori, il logo del partito e il claim “Scegli”.

Letta replica su Twitter: “Guanciale tutta la vita”

La campagna elettorale del Pd ha scatenato la fantasia del web. Sui social, infatti, hanno cominciato a circolare alcuni meme che riportano una parodia dei nuovi manifesti distribuiti nel Paese dai dem.

Il popolo di Internet, infatti, ha suggerito una nuova opzione. Riproponendo il concept del centrosinistra con le scritte: “Con la pancetta/Con il guanciale”.

Sulla metà dello sfondo rosso, poi, il primo piano del segretario del Pd è stato sostituito con un maccherone. Nella metà del manifesto con lo sfondo nero, poi, in basso a destra, è stato apposto il logo corredato dalla scritta “Pasta&rivoluzione” e dall’immagine di un raviolo con la bandiera tricolore.

Scoperta la parodia, Letta ha condiviso il meme e ha scritto su Twitter un ironico post in cui si legge: “Guanciale tutta la vita!”.