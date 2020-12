Manovra, concluso l’esame in Commissione. Molte le novità. Gualtieri: “Il Parlamento ha svolto un lavoro straordinario. Ora avanti con il Recovery plan”

“Concluso l’esame della Legge di Bilancio in Commissione alla Camera. Vorrei ringraziare il Presidente Melilli, i relatori Faro e Fassina, i Capigruppo e i parlamentari di tutti gli schieramenti, i viceministri Castelli e Misiani, il Ministro D’Incà, la sottosegretaria Malpezzi, e tutti gli uffici per aver lavorato senza sosta per raggiungere questo ottimo risultato in pochi giorni”. E’ quanto ha scritto su Facebook il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri. “La pandemia ha determinato un ritardo nella presentazione della legge di Bilancio – ha aggiunto -, e il Parlamento ha svolto un lavoro straordinario mostrando unità e grande senso di responsabilità in un passaggio molto delicato e difficile”.

“Molti sono i miglioramenti apportati alla Manove – scrive ancora il ministro dell’Economia -, che ne rafforzano l’ispirazione e l’orientamento alla crescita, all’occupazione, all’innovazione, alla sostenibilità ambientale e all’equità e alla coesione sociale. Tra le novità introdotte dagli emendamenti ci sono le risorse per l’attuazione del piano di vaccinazioni anticovid: 650 milioni per assumere 3.000 medici e 12.000 infermieri per effettuare la più grande campagna vaccinale di tutti i tempi, a cui potranno partecipare anche i medici specializzandi fin dal primo anno. Per la prima volta viene introdotta la Iscro per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, ovvero una Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa: un deciso passo avanti per dare più tutele a chi non le ha mai avute e a cui si aggiunge, grazie allo stanziamento iniziale di un miliardo di euro nel 2021, l’esonero al pagamento dei contributi previdenziali per partite Iva e professionisti, con l’esclusione dei redditi più alti, che hanno subito perdite”.

“Per sostenere chi perde il lavoro – ha aggiunto Gualtieri -, i 500 milioni del fondo istituito in Legge di Bilancio sono destinati all’attuazione immediata dell’assegno di ricollocazione per i cassintegrati causa cessazione di attività e per i lavoratori in naspi da più di 4 mesi, per pagare servizi di orientamento al lavoro e di formazione. Si prevede inoltre di iniziare un percorso di condivisione con le Regioni per migliorare il funzionamento e della qualità delle politiche attive. Per favorire la ripresa del mercato automotive e continuare a rinnovare il parco auto circolante con vetture meno inquinanti e più sicure vengono rifinanziati gli incentivi già previsti nei decreti Rilancio e Agosto. Il superbonus del 110% per il recupero del nostro patrimonio edilizio, per case più sostenibili e sicure, viene prorogato fino al 31 dicembre 2022, migliorato e semplificato ed esteso agli ascensori per l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

“Viene introdotto inoltre un sostanzioso pacchetto di misure a sostegno del settore turistico – aggiunge l’esponente dell’Esecutivo -, gravemente danneggiato dalla crisi covid, compresa l’esenzione della prima rata IMU e il prolungamento del credito d’imposta sugli affitti. Sono solo alcuni dei numerosi interventi positivi (penso a quelli sugli affitti, sulle Zes, sullo sport e a tanti altri) che rafforzano la linea della Legge di Bilancio. Una grande dimostrazione di responsabilità da parte del Parlamento, che ha visto l’apporto costruttivo di una maggioranza coesa e un dialogo proficuo con le opposizioni. È con questo spirito unitario che deve proseguire il cammino della Legge di Bilancio e il lavoro per il varo del Recovery plan, per un’Italia più forte e più giusta”.