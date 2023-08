Manovra, Giorgetti: “Non si potrà fare tutto”

“Sarà una legge di bilancio chiaramente complicata, tutte le leggi di bilancio sono complicate, ma siamo chiamati a decidere delle priorità; non si potrà fare tutto, dovremmo intervenire a favore dei redditi medio bassi, ma anche utilizzare le risorse a disposizione per promuovere la crescita e premiare chi lavora. Questo è l’indirizzo e quello che auspichiamo”. È quanto ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Meeting di Rimini, a proposito della prossima manovra.

“La prima cosa da fare per discutere di questi temi così alti è non leggere i giornali e seguire il dibattito quotidiano, perché da qualche giorno le proposte più o meno corrette o strampalate fioccano, senza che nemmeno i diretti interessati le conoscano”, ha detto ancora Giorgetti.

Il titolare del Mef, commentando poi la questione delle risorse del Pnrr, ha spiegato che “oggi più che mai la responsabilità del governo è massima, abbiamo queste risorse del Pnrr che sono parzialmente gratis e non possono essere sprecate, devono essere utilizzate nel miglior modo possibile”.

“Non c’è semplicemente una responsabilità di fare in fretta – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – ma è necessario fare bene perché se fare in fretta significa fare male è meglio fare bene ma in qualche modo valutare attentamente le situazioni. È un’occasione unica per promuovere crescita e sviluppo ma anche riconversione, ripeto che nulla è gratis”.

