Manovra, Schlein: “È chiaro che non hanno i soldi”

“È chiaro che non hanno i soldi per mantenere quanto hanno promesso. Per noi è fondamentale mettere le risorse dove hanno dimenticato volutamente di metterle nella scorsa manovra, in primis nella sanità pubblica”. È quanto ha detto il segretario del Pd, Elly Schlein, parlando coi giornalisti a margine di una visita questo pomeriggio a Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca.

“Non mettere le risorse sulla sanità pubblica – ha aggiunto la leader dem – vuol dire già tagliare i servizi alle cittadine e i cittadini. Stiamo già vedendo le liste di attesa che si allungano. Eravamo in questi giorni in Liguria, dove per una tac urgente l’attesa è di 45 giorni invece che di una settimana in una Asl, mentre ci sono degli esami che non sono urgenti su cui non si riesce neanche a prenotare. Questa è la fotografia di una delle tante situazioni della sanità in Italia”.

“Non basta la rete degli ospedali nelle città”

“Noi – ha proseguito Schlein – dobbiamo mettere più risorse sulla sanità pubblica per migliorarla. Non basta la rete degli ospedali nelle città. Dobbiamo far arrivare anche nelle aree interne, di montagna, servizi di cura, renderli più vicini alle persone. Dopo la pandemia dovremmo aver capito tutti la lezione”.

“La sanità è molto a rischio. Le Regioni da sole non ce la possono fare”

“Le Regioni da sole non ce la possono fare. Non hanno trovato riscontro dal Governo nazionale di tutte le risorse da loro spese durante la pandemia. La sanità è molto a rischio – ha concluso la segretaria del Partito democratico -, c’è da lavorare per non far mancare il personale nei reparti. E’ un punto di questa manovra su cui inviteremo molto”.

