La Manovra resta un cantiere aperto e Meloni e Giorgetti provano a frenare gli appetiti della maggioranza: poche priorità da spendere al voto

La manovra resta un cantiere aperto e Giorgia Meloni prova a frenare gli appetiti della maggioranza. Le risorse scarseggiano, le richieste si moltiplicano e il confronto con Bruxelles per avere più flessibilità prosegue. Proprio in considerazione del negoziato, l’approvazione della Manovra slitterà. Tra le priorità, fanno sapere fonti di maggioranza, figurano gli interventi a favore dei giovani e degli anziani, il rafforzamento della sanità, il sostegno alle famiglie e le misure per fronteggiare il costo dell’energia. Al vertice di maggioranza, durato due ore, la premier e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno chiesto di limitare gli interventi aggiuntivi, concentrando i fondi su poche misure capaci di produrre risultati visibili anche in vista delle elezioni.

Manovra senza risorse, Giorgia e Giorgetti tirano il freno a mano

Il nodo principale resta il contributo delle banche. Il Documento programmatico di bilancio prevede 5 miliardi dal settore finanziario, ma manca l’accordo sulle modalità. La Lega insiste sulla tassazione, mentre gli alleati frenano. Intanto ogni partito presenta le proprie richieste. La Lega punta sulla flat tax fino a 100mila euro, agevolazioni per i giovani e pensione a 64 anni. Forza Italia insiste sul taglio dell’Irpef al ceto medio e sulle detrazioni. Noi Moderati chiede incentivi per gli affitti lunghi e sgravi per gli under 30. Resta aperta anche la partita della sicurezza. Dopo i disordini degli ultimi giorni, il governo valuta nuove risorse per le forze dell’ordine e interventi sulle pensioni del comparto. Il confronto politico sulla Manovra “proseguirà nei prossimi giorni per individuare un equilibrio tra le priorità della maggioranza, e i margini finanziari disponibili”. Che, aggiungiamo noi, sono a dir poco scarsi.