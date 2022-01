Mattarella bis al Quirinale, favorevoli e contrari alla rielezione del Presidente della Repubblica

In questa giornata di svolta nelle votazioni, si va verso un Mattarella bis per l’elezione del Presidente della Repubblica. Ma non tutti i partiti e i leader politici sono d’accordo, al momento, a un nuovo settennato di Sergio Mattarella al Quirinale. Il Presidente della Repubblica in carica sarà probabilmente rieletto già nella giornata di oggi, ma vediamo i favorevoli e i contrari a Sergio Mattarella di nuovo Capo dello Stato.

Mattarella bis: i favorevoli

Il primo, nella giornata di oggi, a cambiare rotta su un Mattarella Bis è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, che in mattinata ha avuto una lunga telefonata con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e subito dopo ha partecipato al vertice di maggioranza, con le altre forze di Governo (praticamente tutti i partiti tranne Fratelli d’Italia), al termine del quale ha annunciato “basta veti” sul Presidente della Repubblica, confermando di fatto la disponibilità a rivotare Sergio Mattarella.

Giuseppe Conte : Il M5S continuerà a mantenere fino alla fine una posizione chiara e lineare: l’obiettivo prima era assicurare la stabilità dell’esecutivo. Quindi per noi era indispensabile affrontare questo passaggio senza dividere il Paese. E anche questo lo abbiamo ottenuto. Anzi abbiamo ottenuto anche di poter indirizzare il confronto verso candidature superpartes

Pier Ferdinando Casini, che pure era candidato al Quirinale, ha subito aggiunto: «Chiedo al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità, di togliere il mio nome da ogni discussione e di chiedere al Presidente della Repubblica la disponibilità a continuare il suo mandato nell’interesse del Paese».

Anche Enrico Letto ha invece postato una foto di Sergio Mattarella, accompagnata dal testo: «Grazie presidente Mattarella». Maria Elena Boschi conferma con entusiasmo la disponibilità di Italia Viva a rivotare il Presidente uscente: «È una vittoria perché nel 2015 lo ha proposto Renzi, lo abbiamo indicato quando nessuno se lo aspettava sette anni fa, lo abbiamo votato allora e oggi lo rivotiamo con entusiasmo».

Mattarella bis: i contrari

L’unica leader politica per ora contraria a una rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica sembra essere Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, che mostra incredulità e scontentezza soprattutto nei confronti del suo (ex?) alleato Matteo Salvini per aver cambiato opinione.

La Meloni ha infatti twittato: «Matteo Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci».