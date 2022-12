Matteo Renzi contro Giuseppe Conte: il leader di Italia Viva attacca l’ex premier sull’incontro con i Servizi

Matteo Renzi contro Giuseppe Conte: il leader di Italia Viva ha attaccato l’ex premier sulla questione del suo eventuale incontro con l’ex 007 Marco Mancini. Alla replica di Renzi, sono poi arrivate altre parole del rappresentante del Movimento 5 Stelle.

Matteo Renzi contro Giuseppe Conte

Matteo Renzi è intervenuto in tribunale a piazzale Clodio per testimoniare nell’ambito del processo Consip che vede tra gli imputati anche il padre, Tiziano. Alla fine dell’udienza, il leader di Italia Viva si è scagliato contro l’ex premier Giuseppe Conte sul caso del suo incontro con un rappresentante dei Servizi. L’eventuale incrocio è avvenuto all’autogrill di Fiano Romano con l’ex 007 Marco Mancini. Sulla questione in queste ore c’è stato un botta e risposta a distanza tra i due.

Il leader di Italia Viva attacca l’ex premier sull’incontro con i Servizi

“Oggi(ieri, 6 dicembre) l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato un’intervista al quotidiano L’Identità e ha detto che quando gli arrivò la notizia dell’autogrill, quindi dell’incontro Mancini-Renzi, era alla fine dell’esperienza di governo, si trattava di una questione che riguardava il sottoscritto, c’era una polemica politica e ha ritenuto di starne fuori”. Così il leader di Italia Viva, a margine della sua testimonianza al processo Consip.

“C’è un piccolo particolare – dice – quando è uscita la notizia dell’autogrill non era più presidente del Consiglio. Conte data questo momento tra dicembre e gennaio ma la domanda è, chi gli ha detto a gennaio dell’autogrill? Questa è una bomba che oggi nessuno sta considerando“. “Ma come faceva Conte a sapere dell’incontro all’autogrill con Mancini verso la fine del suo governo quando la notizia diventa pubblica a maggio del 2021? A maggio 2021 il premier era già Draghi da tre mesi… Strano, no?”. L’attacco poi del leader di Iv, si fa più concreto: “O Conte si confonde, o Conte mente, e non voglio crederlo, oppure Conte nasconde qualcosa”.

Conte ritratta le sue parole