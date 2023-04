L'annuncio del leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de il Riformista".

Il leader di Italia Viva ed premier Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista. Lo annuncia su Twitter lo stesso quotidiano, anticipando la conferenza stampa alla Sala Stampa Estera. “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de il Riformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto”, annuncia su Twitter lo stesso leader di Italia Viva.

Dopo oltre tre anni il direttore, scrive l’edizione online de Il Riformista, “Piero Sansonetti lascia la direzione de Il Riformista per passare a quella de l’Unità, testata storica salvata da Romeo Editore che verrà rilanciata dopo gli anni bui che l’hanno portata al fallimento”. Alfredo Romeo, editore de il Riformista e de l’Unità, ha dichiarato: “Sono entrato nell’editoria per una ragione semplice: oggi più che mai editoria e informazione sono capisaldi delle libertà e della democrazia”.

Il Riformista, ha detto ancora Romeo, “tornerà alla sua vocazione originale liberal-democratica, garantista e pluralista, rappresentando tutte le idee costruttive che vanno dalla sinistra più moderata di ispirazione socialista e democratica, alle tradizioni popolari e quelle liberali, con uno sguardo fortemente rivolto al futuro del mondo. Per questo ho chiesto a una personalità italiana di grande spessore, come Matteo Renzi, di assumerne la direzione. E lui, generosamente, ha accettato”.