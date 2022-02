Matteo Salvini positivo al Covid: salterà il giuramento del Presidente della Repubblica

Matteo Salvini è positivo al Covid e, per questo motivo, salterà il giuramento di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Il leader della Lega non sembra avere sintomi.

Matteo Salvini positivo al Covid

Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid. La pandemia non risparmia neanche il capo del Carroccio che, secondo quando si apprende, non sarà quindi presente al Giuramento di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Proprio lui che, litigando con l’alleata Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ne aveva voluto la rielezione per un secondo mandato.

Matteo Salvini sembra comunque non avere sintomi da Covid.