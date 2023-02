Maurizio Costanzo, camera ardente al Campidoglio con tanti vip: presente anche la Meloni. Lunedì i funerali in diretta tv

Maurizio Costanzo, camera ardente aperta al Campidoglio fino al tardo pomeriggio di domani. Dalla mattinata di sabato 25 febbraio già in centinaia hanno sfilato per portare un ultimo saluto al giornalista e conduttore televisivo. Tanti i vip presenti sia dello spettacolo sia della politica.

Maurizio Costanzo, camera ardente al Campidoglio con tanti vip: presente anche la Meloni

Dopo l’annuncio della morte del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, è stata allestita la camera ardente a Roma, segno del tanto affetto che riceverà da familiari, amici e tanti sconosciuti che lo hanno seguito ed apprezzato negli anni in televisione. La camera ardente è stata aperta alle 10:30 di sabato in Campidoglio. La chiusura è prevista domenica alle 18.

Ad accogliere il feretro la moglie, Maria De Filippi, e il sindaco Roberto Gualtieri. In centinaia stanno sfilando davanti al feretro del conduttore per rendergli omaggio. Da Fiorello a Mara Venier, da Valerio Mastandrea a Paola Barale, a Francesco Rutelli, tanti i volti noti entrati nella sala della Promoteca per dare l’ultimo saluto al conduttore. Presente per l’ultimo saluto anche la premier Giorgia Meloni. “Lui ha aiutato milioni di italiani a capire ed esplorare la vita. Nel suo modo spiritoso, sobrio, curioso, per capire cosa c’è dietro l’angolo”. Lo ha detto Francesco Rutelli uscendo dalla camera ardente. Tra i volti noti accorsi anche Gianni Ippoliti, Rudy Zerbi, Ermete Realacci. “C’è un omaggio commovente dei romani e delle romane a un gigante della televisione, della cultura e del giornalismo come Maurizio Costanzo, che era anche un uomo di straordinaria professionalità e umanità. Una persona molto dolce e simpatica, un professionista inarrivabile”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri all’uscita dalla camera ardente per Maurizio Costanzo. “La reazione così diffusa nella città prova quanto sia una persona a cui tutti noi dobbiamo molto e alla quale Roma renderà omaggio adeguatamente. Ora c’è da parte di Roma un abbraccio collettivo per lui, per i familiari e chi gli ha voluto bene”.

“Sono venuta a salutare una grande persona che posso dire di aver conosciuto e che è diventato mio amico, e ne sono onorata”. Lo ha detto l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, all’uscita della camera ardente. “Ci siamo conosciuti tardi, ce lo dicevamo sempre, e ridevamo di questo. Abbiamo provato un po’ a recuperare il tempo che ci è mancato. Ha cercato di immaginare cose per la città che amiamo, che amavamo entrambi, e la cosa che mi stupiva ogni volta era quanto profondamente conoscesse ogni singolo angolo di questa città. E ogni volta – ha aggiunto Raggi, commossa – raccontava aneddoti su qualunque cosa, cercavamo di tirargli fuori delle idee. Lo chiamai per collaborare perché a un certo punto lui fece una dichiarazione in cui disse che tutto sommato aveva cambiato idea su di me. Quindi io lo chiamai. E da lì ci siamo incontrati. È un brutto momento”.

Lunedì i funerali in diretta tv

I funerali si svolgeranno invece lunedì 27 febbraio alle 15, in forma solenne, alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha annunciato i funerali solenni “nel ribadire il cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo, grande giornalista che, con acume, garbo e professionalità ha attraversato decenni di cultura italiana”.

La cerimonia funebre trasmessi anche in diretta televisiva. La cerimonia avrà inizio alle ore 14 lunedì 27 febbraio trasmessa in diretta televisiva sia dalla da Rai1 sia dalla Mediaset e in particolare Canale5.