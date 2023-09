Maxi-blitz a Tor Bella Monaca, ma bottino magro: solo un arresto e 9 denunce

Un altro maxi-blitz a Tor Bella Monaca. E ancora una volta risultati tutto sommato modesti, se si considera che parliamo del quartiere ritenuto il fortino della criminalità romana e dello spaccio. Questa mattina 100 carabinieri della compagnia di Frascati e della stazione di Tor Bella Monaca, con unità cinofile del nucleo di Santa Maria di Galeria e un elicottero, sono entrati in azione per un controllo straordinario nel quartiere periferico della Capitale.

Un’operazione per “arginare ogni forma di illegalità”, come spiegano gli stessi carabinieri, e che rientra nell’ambito di un ampio piano strategico pianificato dal comando provinciale di Roma per prevenire e reprimere reati in materia di stupefacenti, armi e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. I risultati, però, anche stavolta non sono stati così sconvolgenti: soltanto un arresto, 9 denunce e qualche mini-sequestro.

Il maxi-blitz a Tor Bella Monaca

L’operazione segue la linea voluta dal prefetto Lamberto Giannini. Sono state effettuate decine di perquisizioni nel corso delle quali è stato arrestato un uomo e un altro è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati, inoltre, 100 grammi di hashish e circa 1.000 euro in contanti.

I carabinieri hanno controllato 144 appartamenti di proprietà del comune di Roma in via Santa Rita da Cascia, nel tentativo di arginare il fenomeno delle occupazioni abusive e degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di acqua, gas e luce.

Sono stati scoperti otto allacci abusivi alla rete elettrica e alla distribuzione del gas: gli occupanti di questi appartamenti sono stati denunciati per furto. Gli allacci abusivi sono stati rimossi e sono state fatte tutte le comunicazioni del caso all’amministrazione comunale.

Durante il blitz sono state individuate anche cinque automobili abbandonate, che sono state rimosse: su questi veicoli sono in corso accertamenti per risalire alla loro provenienza e verificare se esistano le coperture assicurative. In totale sono stati controllati 250 mezzi e 160 persone.