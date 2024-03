Med-Or e Cifa Italia sottoscrivono un Protocollo d’intesa per la promozione di iniziative comuni in ambito formativo e socio-economico

Siglato un Protocollo d’intesa tra Med-Or e Cifa Italia per rafforzare il dialogo tra Italia, Europa e Africa.

La Fondazione Med-Or e la Confederazione di imprese Cifa Italia hanno siglato un Protocollo d’intesa per promuovere e realizzare congiuntamente iniziative che rafforzeranno il dialogo tra l’Italia, l’Europa e l’Africa, cominciando dai paesi rivieraschi del Mediterraneo.

Il Protocollo, sottoscritto dal presidente di Med-Or Marco Minniti e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà, è orientato a promuovere la cultura, sostenere la formazione professionale e l’alta formazione, incoraggiare le sinergie tra il pubblico e il privato, sostenere l’integrazione tra industria e accademia attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione in ambito formativo ed educativo. Tra gli obiettivi chiave del protocollo anche la facilitazione dei rapporti di collaborazione tra istituzioni pubbliche e settore privato per stimolare progettualità condivisa su temi cruciali quali la sostenibilità, la digitalizzazione e la promozione culturale.

“La collaborazione tra la Fondazione Med-Or e la Confederazione Italiana Federazioni Autonome-Cifa Italia rappresenta un passo significativo per lo sviluppo di progetti congiunti nella regione del Mediterraneo e in Africa. – Afferma Marco Minniti, presidente di Med-Or – Questo accordo potrà essere particolarmente importante essendo, tra le altre cose, finalizzato a rafforzare le forme di collaborazione tra pubblico e privato, nei settori della formazione e dell’educazione, incoraggiando partenariati strategici che possano generare impatti positivi a lungo termine tra i paesi delle due sponde del Mediterraneo. Sono certo che Med-Or e CIFA potranno tradurre questi obiettivi in azioni concrete e tangibili, utili alla promozione della cooperazione tra i paesi della regione mediterranea e l’Italia”.

“Il Protocollo è un passo significativo nel percorso che ci vede impegnati a promuovere, attraverso partenariati strategici, lo sviluppo socioeconomico dei paesi dell’area euromediterranea. Oggi, Cifa e Med-Or siglano un impegno condiviso nel realizzare progetti di formazione, con lo scopo di potenziare le competenze e le capacità delle comunità locali, e, al contempo, manifestano la volontà di avviare un proficuo scambio di esperienze utili a favorire l’interlocuzione tra Europa e continente africano. È importante costruire ponti di comprensione e di cooperazione per creare un futuro prospero, sostenibile e inclusivo per tutte le comunità coinvolte” ha dichiarato il presidente di Cifa Italia, Andrea Cafà, dimostrando la sua soddisfazione per l’impegno siglato.