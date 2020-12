Medici e infermieri restii a vaccinarsi. Sileri non ci sta e afferma: “se hanno ancora dubbi probabilmente hanno sbagliato lavoro”

Medici e inferimieri restii a fare la vaccinazione anti Covid-19 “hanno sbagliato lavoro”. Lo dichiara in una nota il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Con l’inizio della campagna di vaccinazioni e l’emergere di alcune titubanze da parte del personale sanitario, il grillino nonché chirurgo e accademico italiano ha spiegato in una nato da rimanere “perplesso quando sento di colleghi medici o infermieri restii a farsi il vaccino. Posso capire il cittadino che magari non ha delle basi scientifiche consolidate e non ha studiato medicina e può avere una certa riluttanza a farsi il vaccino, ma penso francamente che quei medici e quegli infermieri, se hanno ancora dei dubbi dopo aver visto ciò che è accaduto, probabilmente hanno sbagliato lavoro”.