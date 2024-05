Medio Oriente, Conte su Rafah: “Basta massacri con donne e bambini bruciati vivi”

“Abbiamo denunciato da mesi questa azione di Netanyahu contraria al diritto internazionale, assolutamente sproporzionata. Il massacro di Rafah è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo cittadini palestinesi, donne e bambini, bruciati vivi”. È quanto ha detto oggi il presidente M5S, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a Sassari.

“Abbiamo chiesto al governo di fare pressione – ha aggiunto il leader M5S – e invece non abbiamo ottenuto nulla, solo astensioni in sede Onu. Continueremo a chiedere che si interrompa massacro inaccettabile. Anche sul fronte dell’Ucraina, Italia, Ue e Nato non stanno facendo nulla. Solo noi ci battiamo in modo concreto, determinato per un’orizzonte di pace”.