Malgrado gli appelli di Joe Biden ad evitare l’escalation, in Medio Oriente si continua a combattere. Questa notte l’aviazione israeliana ha condotto numerosi raid sul Libano e nella Striscia di Gaza. Un raid, come confermato dall’esercito di Israele (Idf) ha preso di mira l’ospedale Khalil al-Aqsa di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre 50. In alcuni video dalla scena dell’attacco, si vedono diversi edifici e tende nella zona dell’ospedale in fiamme.

Secondo alcuni testimoni palestinesi, si tratterebbe di tende utilizzate da sfollati. Le forze di difesa israeliane, al contrario, hanno affermato di avere colpito “terroristi” che operavano da un centro di comando all’interno del complesso e hanno accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di utilizzare strutture come gli ospedali per operazioni terroristiche.

In Medio Oriente l’escalation è servita. Israele colpisce un ospedale a Gaza e bombarda il Libano, mentre Hezbollah attacca una base dell’Idf

Dal canto loro, i miliziani di Hezbollah non sono rimasti a guardare e hanno risposto colpendo una base militare nel nord di Israele con uno sciame di droni. Un attacco in cui quattro soldati hanno perso la vita e più di 60 persone risultano ferite. Come ammesso dall‘Idf, che ha annunciato un’inchiesta per capire come i velivoli senza pilota dell’organizzazione libanese siano riusciti a superare lo scudo difensivo dello Stato ebraico, sette soldati sono rimasti gravemente feriti nell’attacco a una base “adiacente a Binyamina”, una città a circa 20 miglia (33 km) a sud di Haifa. Hezbollah ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, aggiungendo di avere preso di mira un campo di addestramento della Brigata Golani dell’Idf, che ha sede tra Tel Aviv e Haifa.

In un comunicato, Hezbollah ha promesso “al nemico” che l’attacco “a sud di Haifa è solo un assaggio di ciò che lo attende se ha deciso di continuare i suoi attacchi contro il nostro popolo”.

Medio Oriente, Halevi in visita a base israeliana colpita: “Siamo in guerra”

Il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane, Herzi Halevi, ha visitato la base di Golani che è stata colpita da un mortale attacco di droni di Hezbollah ed ha elogiato le truppe per come hanno gestito l’attacco in cui sono stati uccisi quattro soldati e almeno altre 58 persone sono rimaste ferite. “Siamo in guerra e un attacco a una base di addestramento nelle retrovie è grave e con conseguenze dolorose”, ha affermato Halevi. “Avete agito correttamente nel curare ed evacuare i feriti e le vittime”. “Continuiamo a combattere e ad addestrarci per le prossime” battaglie, ha aggiunto il capo di Stato Maggiore.