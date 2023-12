Mentre i militanti Houthi dello Yemen intensificano gli assalti contro le navi legate a Israele in tutto il Medioriente, le principali compagnie di trasporto container del Mondo hanno temporaneamente sospeso il transito delle proprie navi attraverso il Mar Rosso, minacciando di chiudere una rotta commerciale chiave delle importazioni ed esportazioni israeliane.

Le navi portacontainer dirette in Israele dall’Estremo Oriente dovranno ora percorrere una rotta più lunga del 40% attorno all’Africa e al Capo di Buona Speranza, aumentando i tempi di spedizione delle merci da due a quattro settimane e aumentando i costi per nave fino a 1 milione di dollari. I costi aggiuntivi renderanno le merci più costose per gli importatori e si rifletteranno in costi più elevati per i consumatori: le navi che salpano per Israele dallo scoppio del conflitto registrano gia’, tra l’altro, costi di trasporto più elevati, poiché devono pagare un premio aggiuntivo per il rischio di guerra imposto dagli assicuratori marittimi. Lo riporta il quotidiano locale The Times of Israel.

Medioriente, gli Houti piegano le compagnie di trasporto navale

Per Israele, questa è una delle maggiori preoccupazioni, poiché il trasporto aereo non è un’opzione, considerato che il 99% delle merci viene importato via mare e il commercio con l’Asia è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni. “Il centro di gravità dell’economia si sta chiaramente spostando verso i paesi dell’Estremo Oriente e, di conseguenza, anche il commercio di Israele con questi Paesi è aumentato e rappresenta il 25% delle esportazioni e importazioni israeliane”, ha affermato il prof. Shaul Chorev, contrammiraglio in pensione della Marina israeliana e capo del Centro di ricerca per la politica e la strategia marittima presso l’Università di Haifa. “A causa degli attacchi, non c’è quasi nessuna attività nel porto israeliano di Eilat sul Mar Rosso, anche se la maggior parte dei container sono diretti ai principali porti israeliani di Ashdod e Haifa”.

Nel mese di ottobre, le importazioni israeliane di beni, esclusi i diamanti, ammontavano a 17,5 miliardi di shekel (4,4 mld di euro, ndr). Secondo i dati dell’Ufficio centrale di statistica, circa il 49% delle importazioni proviene dai Paesi europei e il 25% dai Paesi asiatici. Le importazioni dall’Estremo Oriente, principalmente dalla Cina, comprendono macchinari per progetti infrastrutturali e di costruzione, prodotti di consumo e merci ordinate da siti web cinesi, tra cui Ali Express, nonché prodotti elettronici e, negli ultimi anni, veicoli di fabbricazione cinese.

La crisi in Medioriente peggiora

“Circa il 30% delle importazioni israeliane arriva attraverso il Mar Rosso su navi portacontainer prenotate con due o tre mesi di anticipo per prodotti di consumo o di altro tipo, il che significa che se il viaggio verrà prolungato, per i prodotti con una durata di conservazione di due o tre mesi non varrà la pena importare dall’Estremo Oriente”, ha affermato Yoni Essakov, membro del comitato esecutivo della Camera di spedizione israeliana. “Gli importatori dovranno aumentare le scorte a causa dell’incertezza e pagare molto di più, mentre altri perderanno i propri mercati poiché il time-to-market non è competitivo”.

Secondo il Prof. Shaul Chorev, capo del Centro di ricerca per la politica e la strategia marittima dell’Università di Haifa, in futuro, con l’aumento della minaccia alla sicurezza, le compagnie di navigazione potrebbero decidere di bypassare Israele per rivolgersi ad altri hub o porti vicini, ad esempio Cipro o la Grecia, per scaricare le merci destinate a Israele che verranno poi prelevate da navi più piccole per raggiungere la destinazione finale.

“Se più compagnie di navigazione decidessero di bypassare il mercato israeliano o le compagnie di assicurazione non assicurassero le navi che attraversano il Mar Rosso, sarebbe drammatico per l’economia israeliana”, ha affermato Yoni Essakov, amministratore delegato della compagnia di spedizioni cargo israeliana Coral Maritime Services Ltd. e direttore della Camera di navigazione israeliana.