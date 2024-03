Meloni appalta il G7 ai Servizi: Belloni delegata

La scelta ha pochi precedenti (o probabilmente nessuno). L’attuale direttrice del Dis, ovvero capo dei servizi segreti italiani, Elisabetta Belloni è stata nominata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Rappresentante per la Presidenza italiana del G7.

La notizia, riferita dal giornalista di Formiche e HuffPost Gabriele Carrer, cambia la geografia diplomatica dei prossimi mesi, visto che quello che in gergo viene chiamato “sherpa” è un ruolo delicato di rapporto con gli altri membri del G7, nell’anno della presidenza italiana. L’attuale incaricato, l’ambasciatore Luca Ferrari, non sarebbe stato apprezzato nella gestione dell’ultima trasferta negli Stati uniti e in Canada della premier. E visto che quello per il G7 è un incarico altamente fiduciario, Giorgia Meloni avrebbe deciso di cambiare in corsa.

Ferrari prossimamente potrebbe essere mandato proprio a Washington e l’incarico potrebbe preludere alla sostituzione di Belloni al vertice dei servizi. Una scelta che conferma la grande fiducia del premier nei confronti della Belloni, che nel corso della sua attività politica ha conquistato la stima trasversale del mondo politico.

L’ambasciatrice a capo del Dis era finita sul taccuino della Meloni già per il dopo Francesco Talò, il consigliere diplomatico caduto per la telefonata fake dei comici russi. Un profilo di grande competenza e di comprovata esperienza, sicuramente più politico del predecessore, dettaglio non di poco conto in vista di un evento internazionale importante come il G7.