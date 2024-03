Meloni sempre più vicina a Biden, nuovo fronte nel governo: la Lega si smarca e i malumori sono anche interni a Fdi

Lo scontro è aperto, da tempo, su tutto. I fronti che dividono il governo sono sempre di più e l’ultimo caso riguarda la posizione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispetto all’alleato statunitense. Un problema, secondo la Lega, che nasce dalla troppa vicinanza espressa rispetto all’attuale presidente democratico, Joe Biden. Non a caso subito dopo l’incontro della Casa Bianca tra Meloni e Biden, Matteo Salvini ha subito rilanciato il suo apprezzamento per l’ex presidente Donald Trump, probabile sfidante alle prossime elezioni dell’attuale inquilino della Casa Bianca.

Ma anche dentro Fratelli d’Italia l’incontro tra Meloni e Biden crea qualche imbarazzo, soprattutto per la foto in cui si vede il presidente Usa dare un bacio sulla testa della presidente del Consiglio. Certo è che le posizioni di Fdi sembrano cambiare da quando Meloni è al governo, con un partito che sta diventando sempre meno trumpiano, scontentando diversi esponenti, soprattutto all’Europarlamento.

La Lega incalza Meloni su Trump e Biden

Salvini ribadisce il suo sostegno a Trump, augurandosi un cambio di guardia alla Casa Bianca. Dichiarazioni, a cui se ne aggiungono diverse altre, con le quali si vuole rimarcare anche su questo fronte la distanza con Meloni. Che ha le sue difficoltà nel gestire la situazione: al momento non ha altra scelta che tenere buoni rapporti con Biden, finché sarà in carica. Ma allo stesso tempo deve evitare di mostrare troppa vicinanza per non infastidire Trump, che a fine anno potrebbe tornare a essere presidente. Insomma, deve cercare un difficile equilibrio tra due posizioni inconciliabili.

Intanto, però, non deve affrontare solo le frecciate della Lega, ma deve anche cercare di placare i malumori interni a Fratelli d’Italia. Nessuno parla apertamente, al momento, sia per non contraddire la presidente del Consiglio sia perché qualsiasi dichiarazione rischierebbe di essere fuori luogo. E così il tentativo è quello di rivendicare l’accresciuta centralità dell’Italia. Ai danni, però, di Trump e a favore di Biden.