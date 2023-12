Mes, la maggioranza esprime parere negativo sulla ratifica ma le destre si dividono: Fi si asterrà

Dopo che l’Ecofin è terminato con l’accordo sul Patto di stabilità, la maggioranza non ha più scuse e deve decidere sulla ratifica del Mes. E finalmente questa mattina, in commissione Bilancio alla Camera, è arrivato il parere proposto dalla relatrice di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli: un parere contrario.

L’orientamento di Fratelli d’Italia e Lega è quello di votare a favore di questo parere, ovvero contro la ratifica della riforma del Meccanismo di stabilità. Diversa la posizione di Forza Italia, da sempre meno contraria al Mes, che si asterrà. La ratifica del Mes è il terzo punto all’ordine del giorno della seduta dell’Aula della Camera.

Parere contrario della maggioranza alla ratifica del Mes

Il parere della maggioranza sul Mes arriva dopo tre giorni di ulteriori rinvii, che si sommano a quelli ormai di mesi. Ieri era stato chiesto un ulteriore slittamento con il pretesto dell’Ecofin: la maggioranza sosteneva che una decisione sul Mes sarebbe arrivata solamente dopo l’accordo sul Patto di stabilità che ieri, alla fine, è arrivato.

In commissione si dovrà quindi votare sul parere della relatrice. La posizione di Forza Italia è stata formalizzata in commissione dal capogruppo azzurro, Roberto Pella, che ha annunciato l’astensione sul parere. Orientamento che dovrebbe essere seguito anche in Aula a Montecitorio.

Nessuna certezza, intanto, sulle tempistiche del voto in commissione sui pareri. Anche se i lavori dell’Aula sono stati sospesi proprio per chiudere le votazioni in commissioni. Prima della presentazione del parere della maggioranza sul Mes in commissione, questa mattina si era tenuta una riunione tra le forze che sostengono il governo.

A margine dell’ufficio di presidenza della commissione Bilancio della Camera era stato il sottosegretario all’Economia ed esponente della Lega, Federico Freni, a parlare: “Sul fronte leghista le posizioni non sono mai cambiate. La Lega va fiera della sua coerenza quindi non mi aspetto novità. Il governo sarà coerente al volere del Parlamento”. Di fatto il governo non prenderà una posizione ma si atterrà alle decisioni del Parlamento, è la linea seguita.

Il parere negativo sulla ratifica

Nel parere della relatrice si sostiene che “la proposta di legge sia carente di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità, con ciò escludendo le Camere da procedure di significativo rilievo sul piano delle scelte di politica economica e finanziaria e che tale esclusione potrebbe pregiudicare la possibilità per il Parlamento di monitorare versamenti ulteriori del capitale sottoscritto, esprime parere contrario”.