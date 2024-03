Metà delle frodi al bilancio Ue arriva dall’Italia

L’Italia risulta il Paese con il valore più alto in termini di danni finanziari al bilancio dell’Ue stimati a seguito di varie malversazioni: 7,38 miliardi di euro a fronte di 618 indagini attive. È quanto si legge nel rapporto 2023 sulle attività della Procura europea (Eppo). Di questi, 5,22 miliardi derivano da frodi all’Iva.

Secondo i dati dell’Eppo l’Italia è il Paese con il valore più alto in termini di danni finanziari al bilancio Ue causati da truffe e frodi

Secondo l’analisi dei dati contenuti nel documento reso noto oggi da Eppo, l’organismo che opera in stretto collegamento con la Guardia di Finanza, l’Italia è prima anche per le indagini avviate sui finanziamenti legati al NextGenerationEU: ben 179 su un totale di 206 inchieste attive alla fine del 2023. Complessivamente, alla fine del 2023 la Procura europea contava un totale di 1.927 indagini attive, con un danno complessivo stimato per il bilancio dell’Ue di 19,2 miliardi di euro, di cui il 59% (11,5 miliardi di euro, corrispondenti a 339 indagini) legato a gravi frodi transfrontaliere in materia di Iva.

Italia e Germania contano più della metà delle indagini attive per frodi all’Iva

Italia e Germania contano più della metà delle indagini attive per frodi all’Iva, rispettivamente 121 e 112, seguite a grande distanza da Portogallo (15) e Francia (13). Questo tipo di frode, si legge in una nota dell’Eppo, coinvolge spesso organizzazioni criminali sofisticate ed è quasi impossibile da scoprire da una prospettiva puramente nazionale.

“L’entità delle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Ue, in particolare sul lato delle entrate del bilancio, può essere spiegata solo con il forte coinvolgimento di importanti gruppi della criminalità organizzata”, avverte il procuratore capo europeo Laura Kövesi. “La nostra strategia – aggiunge – dovrebbe essere quella di paralizzare la capacità finanziaria di questi gruppi criminali”.

Oltre 1,8 miliardi di euro il danno stimato delle truffe

Nel mirino dei truffatori rientrano anche nuovi fonti di finanziamento dell’Ue, tra cui il NextGenerationEU con un danno stimato stimato di oltre 1,8 miliardi di euro. “Ciò – si legge nel rapporto dell’Eppo – rappresenta circa il 15% di tutti i casi di frode di spesa gestiti dalla Procura europea durante il periodo di riferimento, ma in termini di danno stimato corrisponde a quasi il 25%”.

Su 206 indagini riguardanti i fondi del NextGenerationEU, 179 portano in Italia

Su un totale di 206 indagini attive relative ai finanziamenti NextGenerationEU alla fine del 2023, la gran parte, 179 riguarda l’Italia, seguita da Austria (33) e Romania (8). L’Eppo, a cui partecipano 22 Stati dell’Ue, è stata istituita nel giugno 2021 con il compito di indagare e perseguire i reati che potrebbero ledere gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare la frode transfrontaliera dell’Iva e la criminalità transnazionale.