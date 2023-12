Meteo, prossimi giorni piogge e freddo: a Natale grande sorpresa

Meteo, in arrivo nei prossimi giorni una forte instabilità climatica che porterà maltempo in collina e montagna su diverse regioni. Ecco, invece, a Natale cos’è previsto.

Meteo, prossimi giorni piogge e freddo

I prossimi giorni prima di Natale saranno ancora all’insegna del maltempo con pioggia e temperature basse. Secondo gli esperti si prospetta da metà settimane una grossa instabilità che arriva dal nord atlantico. Per il meteo.it si prevede “dapprima delle regioni centro-settentrionali, nella giornata di mercoledì 13 dicembre, con effetti scarsi al Nordovest, più significativi al Nordest, su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Un po’ di neve nel settore alpino centrale e orientale a quote medio-alte“.

Poi, da giovedì 14 dicembre il maltempo si abbatte “sulle regioni centro-meridionali peninsulari e nel nordest della Sicilia. L’aria più fredda al seguito di questa perturbazione e in ingresso sui mari attorno alla Penisola scaverà una depressione, in scivolamento verso il basso mar Mediterraneo tra venerdì 15 e sabato 16″.

A Natale grande sorpresa

I giorni poco prima di Natale e i successivi saranno però all’insegna di una grossa novità come cantava Lucio Dalla. Secondo gli esperti di meteo.it arriva un “potente anticiclone a cuore caldo che darà il via ad una fase di tempo stabile, senza piogge e nevicate, ed un clima eccezionalmente mite sull’Italia e su gran parte dell’Europa, soprattutto in montagna”.