Meteo, scoppia l’estate in Europa: in Italia nel weekend temperature oltre i 30 gradi

L’estate arriva in anticipo. Già da oggi, infatti, è atteso un netto cambio climatico che porterà temperature più alte in tutta Europa, Italia compresa. “Già a partire da mercoledì l’anticiclone subtropicale inizierà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e gran parte della Mitteleuropa”, secondo le previsioni meteo di 3bmeteo.com.

“Le condizioni atmosferiche – spiega il meteorologo Manuel Mazzoleni – risulteranno stabili e in prevalenza soleggiate su gran parte delle zone menzionate, con temperature destinate ad aumentare giorno dopo giorno”. Insomma, arriverà una “vera e propria ondata di caldo estivo”.

Primo assaggio d’estate: temperature oltre i 30 gradi in Europa

Che si tratti di un primo assaggio d’estate lo dimostrano le temperature massime attese: “Venerdì in Spagna si potranno registrare picchi di 36-37 gradi tra Andalusia e vicino al Portogallo, e 33-34 gradi a Madrid. In Francia punte di 32-33 gradi sono attese tra venerdì e sabato a Tolosa, anche superiori tra lunedì e mercoledì prossimi. Qualche grado in meno più a nord, ma comunque in un contesto molto mite, con valori a inizio della nuova settimana fino a 30-32 gradi a Parigi, 30-31 gradi a Bruxelles, Amsterdam e Londra”.

Si registreranno condizioni ottime di sole e punte oltre i 30 gradi anche in Italia entro il weekend: “L’espansione dell’anticiclone interesserà anche la nostra Penisola, dove il tempo si manterrà stabile e perlopiù soleggiato per gran parte della settimana, eccezion fatta per qualche disturbo a ridosso di Alpi, Prealpi e, localmente, Appennino”, prosegue Mazzoleni, precisando che “l’anticiclone sarà accompagnato da aria decisamente più mite che farà salire le temperature, in particolar modo al Centro-Nord”.

Meteo, massime intorno ai 30 gradi nel weekend anche in Italia

“Entro il fine settimana – spiega ancora il meteorologo – le massime si spingeranno verso i 28-32 gradi in Val Padana e i 27-30 gradi nelle aree interne tirreniche, così come su Sardegna e, localmente, anche su Tavoliere, Metapontino e Salento. Si potrebbero così toccare i 31 gradi a Torino e Roma, 32 a Milano, 30 a Bologna, Verona e Firenze, 29 a Udine e Napoli, 28 gradi a Foggia”.

Farà più caldo anche in quota: “Se lunedì la neve e le temperature sottozero hanno interessato molte località alpine, nel prossimo fine settimana si toccheranno anche i 17-19 gradi a circa 2000 metri. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, da confermare stante la distanza temporale, l’anticiclone raggiungerà il suo apice nei primi giorni della nuova settimana al Centro-Nord, con punte possibili di 32-35 gradi in Val Padana, 30-33 sulle zone interne toscane e laziali, e 29-31 sulle interne adriatiche e in Sardegna”. L’anticiclone, secondo le previsioni, inizierà “a mostrare i primi segni di cedimento” da metà della prossima settimana, portando un calo delle temperature e maggiore instabilità.