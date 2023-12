Nel 2023 i migranti arrivati lungo le coste italiane sono aumentati del 50% rispetto all’anno precedente. Sbarchi da record durante il primo anno completo di governo guidato dalle destre e da Giorgia Meloni.

Gli sbarchi non terminano neanche con la fine dell’anno: l’Ocean Viking è arrivata a Bari con 244 naufraghi soccorsi in mare. Altri 60 migranti scenderanno dalla Open Arms a Genova lunedì mentre la Geo Barents, con 336 naufraghi, arriverà nelle prossime ore a Ravenna.

Migranti, sbarchi aumentati nel 2023

Le cifre fornite dal Viminale, con i dati aggiornati al 29 dicembre, parlano di 155.754 sbarchi nel 2023, contro i 103mila dello stesso periodo del 2022. Il picco è stato raggiunto ad agosto, con oltre 25mila sbarchi in un mese.

Sui migranti sbarcati in Italia è stato intervistato da La Stampa il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: “Il numero degli arrivi di quest’anno – ammette – non coincide certo con l’obiettivo delle politiche che il governo ha avviato in molteplici direzioni con il fine di contrastare e sconfiggere il traffico di essere umani”.

Secondo Piantedosi, però, “va detto che ne sarebbero arrivati ancora di più se non avessimo adottato le misure varate in questi mesi che hanno già dato risultati concreti”. A giudizio del ministro la collaborazione con le autorità di Libia e Tunisia avrebbe “consentito di bloccare molte decine di migliaia di altri arrivi”.