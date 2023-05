Migranti, Darmanin: “Meloni incapace di risolvere i problemi migratori”

Per il ministro dell'Interno francese Darmanin, la Meloni "è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta".

Il premier Giorgia Meloni è “incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia. È quanto ha detto il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, intervistato da RMC su alcune affermazioni del Rassemblement National riguardanti la situazione alla frontiera franco-italiana.

La premier italiana, ha detto Darmanin, “è incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia, Paese che conosce “una gravissima crisi migratoria”. “La signora Meloni”, ha detto il ministro dell’Interno francesce, che guida “un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta”.

“Madame Meloni è come Madame Le Pen”

“Madame Meloni è come Madame Le Pen, dice ‘vedrai quello che vedrai’ – ha aggiunto l’esponente del governo francese – e quello che vediamo è che non si ferma e si amplifica perché l’Italia sta vivendo una grave crisi migratoria. C’è un vizio di estrema destra, che è quello di mentire alla popolazione. Il signor Bardella (Jordan Bardella, presidente del partito della Le Pen, ndr) dovrebbe parlare con la signora Meloni per dirle di applicare finalmente il suo programma”.

Le dichiarazioni di Darmanin rischiano di far saltare la missione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani che proprio in serata, a Parigi, doveva incontrare la collega francese Catherine Colonna. Secondo quanto trapela da fonti della Farnesina, il viaggio potrebbe essere cancellato in mancanza di un chiarimento “deciso e definitivo” da parte delle autorità francesi per le dichiarazioni “offensive e totalmente inaccettabili” del ministro dell’Interno.