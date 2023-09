Migranti, il piano della Germania per aiutare l’Italia: finanziare le Ong che soccorrono persone in mare

Per aiutare l'Italia, la Germania vuole finanziare una Ong per effettuare salvataggi dei migranti nel Mar Mediterraneo.

Il governo tedesco vuole aiutare l’Italia sul fronte dei migranti finanziando le Ong. Come comunicato dal portavoce del ministero degli Esteri di Berlino all’Ansa, sarebbe “imminente” un intervento del governo sul tema. La Germania vorrebbe finanziare con centinaia di migliaia di euro un progetto di assistenza a terra dei migranti in Italia. Un sistema per aiutare il governo di Giorgia Meloni nella difficile accoglienza delle persone arrivate in questo periodo di sbarchi record. Il progetto sarebbe però doppio, perché riguarda anche una Ong che avrebbe il compito di operare salvataggi “in mare”.

In sostanza, mentre l’Italia fa – come sempre con la destra al governo – la guerra alle Ong che intervengono nel Mediterraneo e soccorrono i migranti in difficoltà, la Germania sembra puntare a un piano diametralmente opposto.

L’idea di Berlino è di dare una mano a Meloni attraverso una Ong che possa intervenire proprio nel Mediterraneo per i salvataggi in mare. Il che potrebbe anche ridurre gli sbarchi nella spesso sovraffollata Lampedusa, primo luogo di approdo per barchini di piccole dimensioni che preferiscono evitare altre ore e giorni in mare in situazioni che rischiano facilmente di diventare estreme.

Il portavoce del ministero degli Esteri ha scritto all’Ansa rispondendo a delle domande sulla situazione dei finanziamenti tedeschi alle Ong che operano nel Mediterraneo, ma non ha specificato a quali organizzazioni faccia riferimento parlando dell’imminente progetto di assistenza per una di loro.

Per Berlino, comunque, salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un “dovere giuridico, umanitario e morale”. Tanto che la Germania ritiene che i soccorritori civili nel Mediterraneo “svolgono un compito di salvataggio con le loro navi”.