Milano-Cortina, il primo flop è già arrivato: per le Olimpiadi venduti meno biglietti del previsto

Il primo flop delle Olimpiadi di Milano-Cortina, ancor prima dell’inizio dei Giochi invernali, è già nei numeri. Il sold out atteso dagli organizzatori non c’è stato. Il dato complessivo riguardante i biglietti è, finora, al di sotto delle aspettative. I ticket, tra quelli venduti e quelli degli sponsor, arrivano a quota 1,2 milioni. Ben al di sotto dell’obiettivo annunciato di 1,5 milioni.

Il dato viene dalla Fondazione Milano Cortina e viene riportato dal Sole 24 Ore. Che stima, inoltre, come i biglietti acquistati siano circa 900mila, a fronte di 300mila derivanti dalle sponsorizzazioni. Il Comitato olimpico internazionale esulta comunque, anche perché le cifre non sono basse. Seppur al di sotto delle previsioni italiane.

Milano-Cortina, il sold out non c’è: gli eventi delle Olimpiadi con più e meno biglietti venduti

Finora la quota più rilevante di biglietti venduti riguarda l’hockey su ghiaccio, con circa 350mila tagliandi. A seguire il biathlon a 150mila e il pattinaggio su ghiaccio a circa 70mila. Superata quota 50mila per sci di fondo e curling, mentre lo sci alpinismo non raggiunge gli 8mila.

Per la cerimonia d’apertura in programma allo stadio San Siro del 6 febbraio, i biglietti venduti sarebbero più di 50mila, ma la capienza è maggiore, con circa 75mila posti. I biglietti, quindi, sono ancora disponibili e vengono ancora pubblicizzati. Tanto che esistono anche offerte speciali come i due biglietti al prezzo di uno per gli under 26 e i biglietti del terzo anello scontati a 26 euro (invece di 260) per i volontari.

Secondo l’analisi del Sole, a incidere sono anche i prezzi. Per esempio per lo sci alpino maschile a Bormio il prezzo va dai 110 ai 968 euro, per il pattinaggio di figura dai 485 ai 2.860 euro. L’hockey – che vende più biglietti – costa molto meno, con posti anche a 33 euro. L’obiettivo di 1,5 milioni non è facile da raggiungere, quindi, anche se in passato alcune edizioni dei Giochi hanno raggiunto questi numeri (Salt Like City nel 2002 o Vancouver nel 2010). A Torino, nel 2006, ci si fermò a 900mila spettatori e 35mila presenti alla cerimonia d’apertura allo Stadio Olimpico. Cifre che, comunque, Milano- Cortina dovrebbe battere facilmente.