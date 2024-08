Milano, furgone piomba sul marciapiede e investe 4 pedoni: morto un uomo

Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato investito sul marciapiede, insieme ad altre tre persone, da un furgone oggi a Milano. La vittima è deceduta dopo essere arrivata in condizioni critiche all’ospedale Niguarda.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Boccaccio: l’uomo camminava sul marciapiede così come le altre tre persone investite. Il conducente del mezzo, di 55 anni, è risultato essere positivo al test preliminare per l’alcol effettuato sul luogo.

Furgone investe 4 persone sul marciapiede: un morto

La zona di piazza Giovine Italia, nel centro di Milano, èstata chiusa al traffico dopo che il furgone ha investito i quattro pedoni intorno alle 16.30 del pomeriggio. Sul posto sono ancora in corso i rilievi da parte della polizia locale, nel tentativo di ricostruire con esattezza quanto avvenuto.

Il pm ha disposto il sequestro del veicolo, che pare provenisse da piazza Virgilio, percorrendo via Boccaccio in direzione proprio di piazza Giovine Italia. All’improvviso il conducente avrebbe sterzato verso sinistra, salendo sul marciapiede sul lato opposto della destra, abbattendo un semaforo e investendo i pedoni. In un primo momento si è parlato anche dell’ipotesi di un malore da parte del conducente del mezzo, ma ancora non si hanno conferme e si sta provando a ricostruire le dinamiche dell’incidente.