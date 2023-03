Milano, sciopero dei mezzi pubblici il 31 marzo: motivazioni e fasce orarie dello stop

Milano, sciopero dei mezzi pubblici nella giornata di venerdì 31 marzo. Sono previsti diversi disagi per i viaggiatori e pendolari che prima di mettersi in viaggio sarà meglio informarsi sulle corse e fasce garantite durante la giornata di protesta.

Milano, sciopero dei mezzi pubblici il 31 marzo: motivazioni

A Milano sarà un venerdì 31 marzo nero per i mezzi pubblici. Infatti, è stato proclamato sciopero dai sindacati Faisa Cisal – Lombardia e AL COBAS “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto; contro il progetto “Milano Next”,per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità; per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; per l’aumento di €150 netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali; per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario.”

Fasce orarie dello stop

“Venerdì 31 marzo il sindacato AL COBAS ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 al termine del servizio”. Lo comunica Atm sul sito web ufficiale. Dunque , le proteste riguardano i dipendenti di Autoguidovie e ATM. Le corse garantite in partenza dai capolinea sono da inizio servizio fino alle 17.59 e dalle ore 22.00 fino alla fine del servizio.

Atm fa sapere che “nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, ATM comunicherà le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle. Per consultare i dati, visita la pagina dedicata. I viaggiatori potranno trovare informazioni aggiornate consultando la sezione news del sito di ATM”.