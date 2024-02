In occasione del Consiglio Ue, mille trattori hanno preso d'assalto Bruxelles per la protesta degli agricoltori.

Strade bloccate a Bruxelles: circa un migliaio di trattori ha preso d’assalto la città sede delle istituzioni europee, soprattutto nella zona del quartiere che le ospita. Oggi ci sarà il Consiglio europeo straordinario e lì sono riuniti i leader di tutta l’Unione.

Gli agricoltori sono arrivati da tutta Europa per protestare contro la Pac, la Politica agricola comune, e contro il Green deal. I manifestanti hanno bloccato Place de Luxembourg, ovvero quella davanti alla sede del Parlamento Ue. Nella zona hanno appiccato alcuni roghi con legna e pneumatici.

I trattori bloccano le strade di Bruxelles: la protesta degli agricoltori

A spiegare alcune delle motivazioni delle proteste è Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, ricordando che oggi al Consiglio europeo si “discuterà anche di bilancio” e “il primo obiettivo è fare in modo che non vengano tolte altre risorse all’agricoltura come è successo nei decenni passati, potrebbe essere già un ulteriore segnale ai nostri imprenditori”.

Per Prandini “al primo punto c’è togliere tutti quelli che sono i vincoli che da Timmermans in poi hanno cercato di inserire con regole che penalizzano la capacità produttiva Ue”. La polizia belga non si aspettava così tanti trattori e diverse strade della capitale sono bloccate. La protesta sta creando problemi di accesso al Consiglio europeo anche ai capi di Stato e di governo che hanno difficoltà a raggiungere i luoghi del vertice.