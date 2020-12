Minieolico, chiesto il rinvio a giudizio per Siri. Il leghista avrebbe asservito i suoi poteri a interessi privati

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del senatore della Lega, Armando Siri e dell’imprenditore ed ex parlamentare, Paolo Franco Arata, per due episodi di corruzione. Secondo l’ipotesi sostenuta dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Mario Palazzi, fino al settembre del 2018, il senatore del Carroccio, all’epoca sottosegretario al ministero delle Infrastrutture, avrebbe asservito i suoi poteri a interessi privati.

Il leghista, in particolare, “asservendo a interessi privati le sue funzioni e i suoi poteri” avrebbe proposto e concordato “con gli organi apicali dei ministeri competenti per materia (ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ministero dello Sviluppo economico, ministero dell’Ambiente) l’inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentare (Decreto interministeriale in materia di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile) e di iniziativa governativa di rango legislativo (Legge Mille proroghe, Legge di Stabilità, Legge di Semplificazione) ovvero proponendo emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il cosiddetto ‘mini-eolico’”.

Siri, sempre secondo i pm della Procura di Roma, avrebbe ricevuto “indebitamente la promessa e/o la dazione di 30mila euro da parte di Arata (amministratore della Etnea srl e ‘dominus’ della Solcara srl, a sua volta gestita dal figlio Francesco), società operative nel settore”. E Arata, da tali provvedimenti, “avrebbe tratto beneficio di carattere economico”. Un secondo episodio di corruzione risalirebbe all’ottobre del 2018: in quella occasione, ancora Siri si sarebbe attivato “per ottenere un provvedimento normativo ‘ad hoc’ che finanziasse anche in misura minima il progetto di completamento dell’aeroporto di Viterbo, di interesse della Leonardo spa per future commesse”.

In questo caso l’allora sottosegretario avrebbe esercitato “pressioni direttamente e per interposta persona (l’avvocato Lamberto Cardia di sua fiducia), sul comandante generale della Guardia Costiera, l’ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino, al fine di determinarlo a rimuovere il contrammiraglio Piero Pellizzari dall’incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) nell’ambito di un appalto in essere, ma in scadenza, per la fornitura di sistemi radar ‘Vessel Traffic Service’, essendo questi inviso alla Leonardo spa, perché critico su alcuni aspetti della fornitura”.

La Procura di Roma ritiene che Siri, per fare ciò, abbia “ricevuto indebitamente la promessa di somme di denaro (per il tramite o in parte destinate anche agli intermediari Arata e Valerio Del Duca) e comunque la dazione di 8mila euro, anticipati dallo stesso Del Duca e da Simone Rosati (dipendente di Leonardo spa, d’intesa col suo superiore gerarchico Paolo Iaboni), che avevano programmato di riottenere tale provvista, pur non riuscendo nell’intento, mediante il pagamento da parte di Leonardo spa di una fattura emessa da Aster spa”. Per questo episodio la corruzione è contestata, oltre che a Siri, anche ad Arata, Del Duca, Rosati e Iaboni. Per la responsabilità amministrativa degli enti, l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato anche alle società Etnea srl e Solcara srl che, a parere del pm, avrebbero acquisito “vantaggi competitivi illegittimi”.

“Sono due anni che non commento le inchieste che mi riguardano – ha detto Siri – perché i processi si fanno nelle Aule di Giustizia e non sui giornali o in televisione, i quali viceversa si sono già espressi con una sentenza definitiva di condanna attraverso una violentissima campagna diffamatoria fondata su ricostruzioni prive di riscontro probatorio. Siccome i processi non sono fondati su opinioni ma su prove, e io non sono mai stato corrotto da nessuno, ho fiducia che la Magistratura accerterà la mia totale innocenza.”