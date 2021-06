La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il decreto che istituisce un tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social network, dei servizi e dei prodotti digitali in rete. Il tavolo sarà presieduto dalla sottosegretaria Anna Macina (nella foto).

“Insieme agli uffici del Ministero – fa sapere una nota di via Arenula -, sono componenti stabili del tavolo rappresentanti dell’Autorità garante nelle comunicazioni, dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”.

“Il gruppo di lavoro – che ascolterà tutti i soggetti interessati – ha la finalità di produrre analisi e monitoraggio dei fenomeni e dei rischi correlati all’utilizzo dei social network e della rete da parte dei minori, per produrre una o più proposte anche di carattere normativo.