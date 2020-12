Mistero a Loreto. Una donna è positiva alla variante inglese del Covid ma non ha contatti con il Regno Unito. Per gli esperti il ceppo è già in Italia da settimane

Nonostante gli sforzi, la variante inglese del coronavirus potrebbe essere in Italia già da settimane. A confermarlo sarebbe il caso di positività al nuovo ceppo del Covid-19 accertato a Loreto, in provincia di Ancona, nei confronti di una persona risultata positiva pur non avendo avuto collegamenti diretti con il Regno Unito. Stando a quanto trapela, la donna si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e ora è in isolamento con tutta la famiglia. Ad individuare la sequenza parziale è stato il Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Come ha fatto sapere il direttore del Laboratorio, Stefano Menzo, “sappiamo che si tratta della variante inglese” e per questo gli esperti ipotizzano che la mutazione possa essere in circolazione da tempo e che si sia già trasmessa ad altri cittadini da persone rientrate dalla Gran Bretagna prima che scattasse l’allarme internazionale.