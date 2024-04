Musk ha imparato in fretta a fare l’italiano con Starlink contro Tim

Elon Musk ha imparato benissimo come funziona la politica italiana e così dopo avere leccato Salvini e Meloni ora passa all’incasso bussando alla porte del governo. Il capo di Tesla, dell’ex Twitter ora X, di Space X e di Starlink ieri ha accusato Tim di ostacolare lo sbarco della sua società Starlink (che prevede internet via satellite) imponendo un regime di quasi monopolio.

Il gruppo fondato da Musk – scrive l’agenzia Bloomberg – ha inviato due esposti, uno all’AgCom e l’altro al ministero delle Imprese, per denunciare il possibile, presunto ostruzionismo di Tim. Negli esposti, Starlink contesta a Tim il mancato rispetto delle normative che impongono di condividere i dati dello spettro per evitare interferenze di frequenza. Un portavoce di Tim ha respinto la “ricostruzione parziale” di Starlink e precisa che “le interlocuzioni sono tutt’ora in corso”.

Un bel problema per il governo Meloni. Musk è stato esibito come trofeo all’annate incontro di Fratelli d’Italia a Atreju e pochi giorni fa è stato portato in trionfo dai leghisti per avere difeso Salvini sotto processo. La presidente del Consiglio e i suoi vice erano felicissimi di potersi sprovincializzare con lo sregolato xenofobo americano. E adesso?

Tim nella letteratura sovranista dovrebbe essere l’architrave della sicurezza nazionale ma il bacio di Musk val bene una messa e quindi il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso annuncia un bel tavolo tra i due litiganti per redimere la questione. Dice il ministro che si troverà “una soluzione che possa consentire la convivenza al meglio tra le due tecnologie, come prescritto dalla legge”. Musk è già più italiano di quello che pensa.