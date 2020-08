Musumeci se la riprende con i migranti. Ma la Sicilia è la regione con il minor numero di tamponi effettuati in rapporto alla popolazione. M5S: “Si concentri sulla salute dei siciliani”

“C’è preoccupazione per i dati rivelati dal report dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo. La Sicilia risulta essere la regione con il minor numero di tamponi effettuati in rapporto alla popolazione residente, addirittura meno della metà della media nazionale. Il presidente Musumeci, invece di emanare ordinanze farlocche, si concentri sulla salute dei siciliani, utilizzando le risorse messe a disposizione dal Governo nazionale, per migliorare il sistema sanitario regionale di sua competenza”. E’ quanto affermano i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica.

“La Sicilia – aggiungono i tre parlamentari pentastellati – oggi ha il secondo maggior valore in assoluto di ricoverati in terapia intensiva dopo la Lombardia. Come M5s ci chiediamo a che punto sia l’adeguamento dei reparti ospedalieri, se sono stati effettivamente incrementati i posti di terapia intensiva e subintensiva negli ospedali siciliani secondo le indicazioni nazionali. In che modo Musumeci ha speso i soldi degli italiani che gli sono stati dati?”

E ancora: “La Sicilia è pronta a reggere eventuali nuove ondate senza la necessita’ di chiudere di nuovo tutto oppure il Governatore della Sicilia continua sulla strada della propaganda per distrarre dai suoi fallimenti? E’ necessario intensificare i tamponi ai cittadini residenti in Sicilia per adeguarli a quelli delle altre regioni e rassicurare i Siciliani sulla tenuta del sistema sanitario regionale”.