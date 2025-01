Nei sondaggi il vittimismo di Meloni paga: nella settimana della guerra alla magistratura Fratelli d’Italia guadagna consensi

Su un punto Giorgia Meloni sembra aver ragione: lo scontro aperto con la magistratura sul caso Almasri sembra rafforzare il governo. Gli ultimi sondaggi – come mostra la rilevazione Youtrend per Agi – evidenziano in effetti un aumento dello 0,5% per Fratelli d’Italia nella settimana in cui la presidente del Consiglio si è scagliata contro i giudici per l’indagine sul caso Almasri. Proprio sulla base di questa rilevazione Meloni sembra aver parlato dell’aumento dei consensi in questi ultimi giorni di scontro con la magistratura.

I sondaggi premiano lo scontro di Meloni con la magistratura

Fratelli d’Italia sale così dello 0,5%, raggiungendo il 30,1%. Va detto che allo stesso modo cresce anche il Pd: sempre mezzo punto percentuale in più e ora il partito di Elly Schlein si attesta al 23,7%. I dati derivano da una media ponderata di diversi sondaggi nazionali e fanno tornare Fratelli d’Italia al di sopra del 30%, quindi.

Terzo partito è sempre il Movimento 5 Stelle all’11% (-0,1%), seguito poi da Forza Italia al 9,3% (-0,2%) e Lega all’8,7% (+0,2%). Stabile poi Alleanza Verdi-Sinistra al 6,2%, mentre restano più indietro Azione al 2,7%, Italia Viva al 2,5 e +Europa all’1,8%, così come Noi Moderati all’1,2%. Guardando alle coalizioni, il centrodestra è al 49,3% mentre il centrosinistra senza il Movimento 5 Stelle si attesta al 31,7%.