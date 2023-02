Nerano, bambino scomparso in pigiama e senza scarpe è stato ritrovato: si era allontanato da casa

Nerano, bambino scomparso è stato ritrovato dopo qualche ora dalle forze dell’ordine. Il piccolo Gennaro Rotoli a soli 3 anni si era allontanato da casa senza scarpe. La madre aveva dato l’allarme ai carabinieri.

Nerano, bambino scomparso in pigiama e senza scarpe è stato ritrovato

A Nerano, nel Comune di Massa Lubrense, si cerca un bambino che è scomparso. La notizia è stata data dalla madre del minore di nome Gennaro Rotoli. La donna ha raccontato ai Carabinieri che il figlio è scomparso verso le 9 di mattina e al momento del suo allontanamento indossava un pigiama blu e i calzini, ma era senza scarpe.

Tuttavia, dopo qualche ora il piccolo è stato ritrovato dalle forze dell’ordine. Spaventato e trasportato in ospedale per le visite di controllo. A coordinare le ricerche c’è stata la procura di Torre Annunziata insieme carabinieri, polizia e guardia di finanza con rinforzi di protezione civile e vigili del fuoco.

Si era allontanato da casa

Secondo il racconto della madre, il figlio si sarebbe allontanato dall’abitazione in via Amerigo Vespucci. Su Facebook anche la pagina del programma Chi l’ha visto? ha pubblicato la notizia: “Ricerche in corso del piccolo Gennaro, che intorno alle 9 si è allontanato in calzini dalla sua casa di Nerano a Massa Lubrense, sulla costa sorrentina. Indossa un pigiama blu, la madre ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri e ha autorizzato la diffusione della foto. Qualcuno ha informazioni utili?”.

Leggi anche: Barchino con otto cadaveri a Lampedusa. Disperso un neonato