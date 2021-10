Da settimane una voce registrata, che fa chiaro riferimento ai messaggi veicolati dai movimenti No Vax e No Green Pass, imperversa nell’etere. È possibile ascoltarla in onde corte, sulle frequenze radio riservate ai radioamatori – a 7 mhz e a 3 mhz – e al broadcasting in Am. Nei giorni scorsi ne aveva parlato anche il Tg2, con un servizio in cui veniva mostrata la frequenza e fatto ascoltare il messaggio registrato.

Un messaggio simile, ma con voce femminile, è ricomparso nelle ultime ore, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa. Anche in questo caso si tratta di un audio registrato che sta circolando sulle frequenze dei radioamatori in onde corte in tutta Italia.

“L’umanità sta permettendo l’instaurarsi di una dittatura, è ora di prendere coscienza, non è il momento di perdersi in inutili conversazioni” dice la voce femminile registrata nell’audio sulle frequenze 3.650 mhz, invitando a informarsi “in rete, cercando le autorevoli voci di verità” e non su giornali e tv, che trasmettono “falsità come propaganda”.

La sorveglianza dell’etere, soprattutto delle frequenze riservate ai radioamatori, ma anche ai servizi di radio diffusione e dello Stato, spetta agli ispettorati territoriali del ministero dello Sviluppo economico. E sono stati gli stessi radioamatori – che sono autorizzati a trasmettere su una serie di frequenze e ad essere identificati con un nominativo assegnato dal Mise – a invocare via social l’intervento dello ministero e della Polizia Postale per fermare la diffusione dei messaggi No Vax. Ma al momento le trasmissioni della radio pirata non sono ancora cessate.