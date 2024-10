Si scalda il dibattito sulle nomine Ue. L’affondo di Freund (Verdi): "Fitto ha fatto male in Italia, non può lavorare in Ue"

Sulla nomina di Raffele Fitto a commissario Ue, cresce lo scetticismo. A dirlo senza mezzi termini durante la plenaria del Parlamento europeo è stato l’eurodeputato Daniel Freund che ha tuonato: “L’uomo che ha scombinato tutto in Italia ora dovrebbe assumersi la responsabilità dell’intera Ue, penso che non sia una buona idea e non sono sicuro che possiamo permetterci il signor Fitto in questo ruolo”.