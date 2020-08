Nuova impennata di contagi in Italia. Individuati 481 positivi in 24 ore. Dieci i decessi. Da Iss e Ministero della Salute un piano di emergenza in vista dell’autunno

Continuano a salire i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono stati individuati 481 nuovi positivi (ieri erano 412). In aumento anche il numero delle vittime: 10 in più che portano il totale a 35.225, martedì l’incremento era stato di 6 decessi. Sono tre, oltre alla Provincia Autonoma di Trento, le regioni senza nuovi casi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Quelle con il maggior numero vedono in cima al report: Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41). I pazienti attualmente positivi sono complessivamente 13.791 (+230), calano i ricoverati con sintomi, 77 (-22 rispetto a ieri), ma non quelli nelle terapie intensive: 53 (+4 rispetto a ieri). Il totale dei dimessi/guariti cresce di 236 unità, mentre i pazienti positivi che si trovano in isolamento domiciliare sono ancora 12.959 (+248).

E proprio l’incognita di una possibile impennata di contagi nei prossimi mesi, ha spinto lo stesso ministero della Salute e l’Istituto superiore della Sanità ad emanare un documento contenente le linee guida sugli “elementi di preparazione e risposta al Covid-19 per la prossima stagione autunnale” oltre che per quella invernale. Il piano definisce le strategie e le soluzioni che verranno adottate per evitare la diffusione dei contagi ipotizzando diversi scenari, compreso quello che si possa tornare a una “situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario”, dunque con indici Rt regionali maggiori di 1.5.

“In una logica di sistema a livello nazionale – si legge – si opererà per favorire prima della stagione autunnale la condivisione ed il coordinamento delle indicazioni operative sulla base degli attuali scenari con le regioni”. Fondamentale sarà “monitorare la situazione epidemiologica e l’impatto dell’infezione”, ma anche “garantire una comunicazione ufficiale al pubblico” e “continuare a rafforzare i meccanismi di coordinamento e collaborazione tra territori diversi e di compensazione/reperimento delle risorse nel Paese”. Per Iss e Ministero “a livello delle Regioni, è necessario mettere in atto le misure necessarie a per far fronte ad eventuali scenari di aumento di trasmissione, in particolare attraverso la messa a punto di un piano in raccordo con i piani per la scuola e le Rsa”.

Basilare sarà “il rafforzamento dello stato di preparazione dei servizi sanitari”, e questo dovrà passare dal verificare “la disponibilità di idonei posti letto in ricovero ordinario e in regime di terapia intensiva/subintensiva dedicati” ed ancora appurare “la disponibilità immediata e le modalità di tempestivo e continuo approvvigionamento di materiali di consumo, strumentazione, dispositivi diagnostici, farmaci, l’adeguata disponibilità sul territorio regionale di personale sanitario formato, la presenza delle misure per la sicurezza di operatori e pazienti”.

Oltre che “l’efficacia ed il coordinamento della comunicazione esterna ed interna e la predisposizione di modalità di risposta ad un eventuale aumento non controllato di casi di infezione anche in aree geograficamente limitate, tale da determinare un sovraccarico dei servizi territoriali ed assistenziali”. Nel caso di una diffusa e sostenuta trasmissione locale, Ministero e Istituto superiore della sanità saranno pronti “ad attivare misure straordinarie che coinvolgono anche enti e strutture non sanitarie”.

Previste in questo caso una serie di misure per “mitigare l’impatto della pandemia” anche attraverso la ridefinizione delle misure in isolamento e distanziamento sociale, l’identificazione di presidi ospedalieri e strutture destinate all’isolamento, l’eventuale trasferimento interregionale di pazienti, il reclutamento di personale sanitario, l’adattamento a scopo di ricovero di strutture che in ordinario non sono adibite a tale utilizzo, l’approvvigionamento e distribuzione di ventilatori, ossigeno e altri dispositivi di protezione.